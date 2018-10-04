الرمل والزلط

المال - خاص:

شهدت أسعار الرمل خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس زيادة كبيرة في أسعارها حسب التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، وارتفع سعر المتر المكعب من الرمل حرش بنسبة 8.3% خلال الشهر الحالي، مقارنة بأغسطس الماضي.



وأضاف التقرير أن سعر المتر المكعب من الرمل سجل قيمة 65 جنيها مقابل 60 خلال شهر أغسطس في حين ارتفع بنسبة 51% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي 2017.



في حين ارتفع سعر متر الرمل الناعم 9.3% خلال شهر سبتمبر، مقارنة بأغسطس، إذ سجل المتر المكعب 60 جنيها خلال الشهر الماضى، مقابل 55 جنيها خلال شهر أغسطس، بينما سجل 58% ارتفعًا خلال 12 شهرا.



