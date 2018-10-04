صور | غرفة سفرة بقيمة 750 ألف جنيه تشعل فيسبوك



























محمود زكيتداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لغرفة سفرة تبلغ قيمتها 750 ألف جنيه وذلك في إحدى المعارض الشهيرة في منطقة المهندسين.وقالت إحدى المستخدمات إنها خلال ترجلها في منطقة المهندسين لتنظيف سيارتها دخلت إحدى المعارض الشهيرة للأثاث لمشاهدة الغرف المعروضة، إلا أنها فوجئت بسعر غرفة سفرة معروضة ويبلغ سعرها 750 ألف جنيه.وأضافت أنها من الصدمة لم تصدق سعر الغرفة، إلى أن أكد لها أحد مندوبي المبيعات بالمعرض أن السعر صحيح، مبررًا لها أن الغرفة مصنوعة في إيطاليا وأنها مطعمة بالذهب، موضحا أنه تم بيع 10 قطع منها لعدد من الفنانين ولاعبي الكرة.