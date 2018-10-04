مقررة السكن بالأمم المتحدة تزور مصر لأول مرة منذ 2010

ليلاني فرحة مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في السكن



خالد بدر الدين



قالت ليلاني فرحة مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق خلال زيارة نادرة لمصر هذا الأسبوع، إن المصريين الذين يعيشون في مناطق مخصصة لمشاريع التنمية الحضرية يجب أن يتسنى لهم الحق في البقاء في مناطقهم إذا أرادوا ذلك.



وذكرت وكالة رويترز أن ليلاني فرحة المعنية هى أول مقرر مستقل يعينه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لزيارة مصر منذ عام 2010، أى قبل عام من اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك.



وأطلقت مصر سلسلة مشاريع إسكانية فى السنوات الأخيرة، وتطور 42 مدينة جديدة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة وأحد الأهداف من هذه المدن هو ايجاد حل لمشكلة المناطق العشوائية أو غير المخططة التي يعيش فيها وفقا للتقديرات ما لا يقل عن 40% من سكان مصر البالغ عددهم 97 مليون نسمة.



وقالت فرحة إنها مهتمة بأنه يجب أن يكون سكان مناطق عديدة بالقاهرة تشملها خطط التطوير ”قادرين على البقاء فى مناطقهم ومنازلهم إذا رغبوا في ذلك“.



إحدى هذه المناطق هي مثلث ماسبيرو في وسط القاهرة، والتي تمتد على طول شارع 26 يوليو، حيث أزيل العديد من منازلها هذا الصيف.



وقالت فرحة: ”لم أفهم بعد لأي سبب يتم نقل هؤلاء الناس من منازلهم في القاهرة حيث يتم تهجير بعض المجتمعات لإفساح المجال لمشاريع تجارية وسياحية تقول السلطات إنها ستعزز الاقتصاد وتجذب الاستثمارات.



وأضافت أن الحكومة بدت ملتزمة بمعالجة قضايا الإسكان، في إشارة إلى برنامج الإسكان العام ”المبتكر ماليا“الذى كان يصل إلى عدد كبير من الناس، حتى وإن لم يكونوا بالضرورة أفقر المصريين.



لكنها قالت إن قلقها الشديد مصدره ”عدم وجود تفاعل حقيقى مع السكان لتحديد مستقبلهم“.



وأضافت أن الناس ينتقلون إلى مناطق قليلة الفرص الاقتصادية، كما أن أحد الأحياء الجديدة التي زارتها وهو حي الأسمرات، يبدو بالفعل وكأنه ”حى فقير محتمل“.



وقال فرحة: ”لن ينجح أي برنامج إسكان، أو مدينة جديدة، أو برنامج إسكان اجتماعى بدون المشاركة الكاملة للناس“.