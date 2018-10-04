الغضبان يبحث مع السفير الهندى التوسع فى الاستثمارات الصناعية

جانب من اللقاء

بورسعيد ،امانى العزازي





اشاد راهول كواليشيرايث سفير الهند بالقاهرة بالعلاقات المصرية الهندية الممتدة في جذور التاريخ ,والتي ترتبط باواصر العراقة والتعاون الدائم بين البلدين .





واشار السفير الي أهمية بورسعيد الثقافية وحرص الجانب الهندي علي اقامة مشروع الصناعات الكيماوية "سينمار "علي ارض المحافظة والتي تتجاوز استثماراته 4 مليار دولار



كما أكد على وجود تعاون فى مجال الاستثمارات الصناعية تتمثل في الافتتاح القريب لشركة كابسي احد اهم مشروعات انتاج الدهانات ببورسعيد في الهند



جاء ذلك خلال استقبال اللواء عادل الغضبان للسفير الهندي خلال زيارتة لبورسعيد



ومن جانبة رحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالتعاون بين الجانبين المصري والهندي ,ومناشدا رجال الاعمال الهنود والشركات الهندية لاقامة مشروعات واستثمارات علي ارض بورسعيد وتنفيذ مشروعات مشتركة بين الجانبين فى مجال الملابس الجاهزه



واكد ان قانون الاستثمار الخاص بمحور قناة السويس يضم الكثير من المميزات وعوامل الجذب للاستثمارات العالمية لاستغلال الاهمية الكبري للموقع الاستراتيجي لمحور القناة وخاصة منطقة شرق بورسعيد