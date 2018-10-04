تأكيد قرار إلغاء ترخيص المدينة للسمسرة في الأوراق المالية

الرقابة المالية

رجب عز الدين:



قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركة المدينة للسمسرة في الأوراق المالية استنفدت فترة الطعن على إلغاء الترخيض دون تقديم أى تظلم منها.



وأضافت الهيئة - فى بيان للبورصة المصرية اليوم - إن الشركة تم إعلانها بقرار إلغاء الترخيص بالطريق القانوني بتاريخ 18 سبتمبر الماضى وبالتالي علمت الشركة بالقرار، وفوات مواعيد التظلم المنصوص عليها بالقانون دون تقديم تظلم من الشركة.



كان مجلس إدارة الهيئة، قد أصدر قرار فى 30 يوليو الماضى، بإلغاء ترخيص شركة المدينة للسمسرة في الأوراق المالية، وذلك إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

