أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

البورصة إجازة الأحد المقبل بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

البورصة المصرية
البورصة المصرية
أخبار متعلقة
small-img
بالفيديو.. ناصر سيف: أحضر لعمل مسرحي عن نصر أكتوبر
small-img
مؤتمر صحفي لإطلاق مبادرة توثيق ذكريات نصر أكتوبر بالصحفيين
small-img
الجندي المصري كلمة السر في نصر أكتوبر وقدراته أذهلت إسرائيل
البورصة المصرية


المال-خاص

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن اعتبار يوم الأحد المقبل الموافق 7 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة احتفالا بذكرى حرب أكتوبر 1973.

ومن المقرر أن يستأنف العمل بها يوم الاثنين 8 أكتوبر 2018.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا