البورصة إجازة الأحد المقبل بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

البورصة المصرية



المال-خاص



أعلنت إدارة البورصة المصرية عن اعتبار يوم الأحد المقبل الموافق 7 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة احتفالا بذكرى حرب أكتوبر 1973.



ومن المقرر أن يستأنف العمل بها يوم الاثنين 8 أكتوبر 2018.

