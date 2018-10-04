قرعة سهلة للكبار في دور الـ32 بكأس مصر

كأس مصر

علي المصري



أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، بمقر الاتحاد بالجزيرة، بحضور مندوبي الأندية المتأهلة.



وشارك في دور الـ 32 أندية الدوري الممتاز الـ18، بالإضافة إلى 14 ناديا تأهلت من الدور التمهيدي الخامس.



وجنبت القرعة مواجهة اﻷهلي والزمالك، إلا في حالة وصولهما لنهائي البطولة، وستقام اللقاءات على ملاعب اﻷندية المذكورة أولا، وسيقام وقت إضافي لتحديد الفائز في حالة التعادل، من هذا الدور وحتي النهائى.



ولم تسفر القرعة عن صدامات قوية، حيث سيلعب اﻷهلي مع الترسانة، والزمالك مع مركز شباب منية سمنود، واﻹسماعيلي مع ناصر الفكرية، وبيراميدز مع طنطا، والمصري مع الجزيرة مطروح.



وفي بقية اللقاءات، يلعب طلائع الجيش مع القناة، والنجوم مع حرس الحدود، وبتروجت مع مركز شباب تلا، وإنبي مع شباب مسلمين قنا، والداخلية مع المنصورة.



وسيلعب اﻹنتاج الحربي مع اتحاد الشرطة، ومصر المقاصة مع أبو قير للأسمدة، ووادي دجلة مع الجونة، والمقاولون العرب مع غزل المحلة، وسموحة مع الألومنيوم، والاتحاد السكندري مع بورتو السويس.