انعقاد الاجتماع التنسيقي الأول لوزارتي النقل والبترول وجهاز الخدمة الوطنية

محمود محسن:



بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد اليوم، بمقر وزارة النقل الاجتماع التنسيقي الأول لوزارتي النقل والبترول وجهاز الخدمة الوطنية، لوضع خطة تنفيذية لتدعيم منظومة محطات الرسوم والوقود بالطرق السريعة على مستوى الجمهورية، برئاسة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وبحضور اللواء مجدي أنور، رئيس جهاز الخدمة الوطنية، واللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والدكتور خالد حمدي، مساعد أول وزير النقل وقيادادت وزاتي النقل والبترول وجهاز الخدمة الوطنية والجهات المعنية.



وخلال الاجتماع تمت مناقشة الوضع الحالي لمحطات الرسوم والوقود في كل الطرق السريعة وأماكن المحطات الجاري، إنشاؤها والخدمات التي ستكون مصاحبة لها لتلبية كل متطلبات المواطنين واحتياجاتهم على الطرق السريعة، وأكد الحضور أنه مع التطور الهائل في شبكة الطرق في مصر خلال الأربع سنوات السابقة، ومع استكمال المشروع القومي للطرق وخطة الصيانة لشبكة الطرق الحالية، فإنه من الضروري وضع مخطط مستقبلي لدعم كل الطرق بمحطات أخرى بما يتلاءم مع ازياد عدد المستخدمين لهذه الطرق خلال السنوات السابقة، وسيحقق هذا المخطط طفرة هائلة في هذا المجال بما سيكون له تأثيرا إيجابيا على الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن هناك تكاملا. كما أكد الحضور على أن هناك تنسيقا تاما وتكاملا بين كل الجهات لتنفيذ هذا المخطط، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من كل من وزارتي النقل والبترول وجهاز الخدمة الوطني، إذ تعقد اجتماعها الأول منتصف الاسبوع المقبل لوضع التصور النهائي للمخطط بحيث يتضمن الربط ما بين الوضع الحالي، والتصور المستقبلي لهذه المنظومة، وعلى أن تقدم هذه اللجنة تقريرها خلال أسبوعين للجنة العليا، برئاسة وزيري النقل والبترول.