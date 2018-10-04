محمد سعفان يتابع نقل جثمان مصرى توفى فى إيطاليا





دعاء حسني

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصري محمد سعيد بدر الذي توفي أثناء قيادته للسيارة، فضلا عن متابعة مستحقاته وتأميناته.







وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو عزت عمران، يفيد بأن المواطن المتوفى ترجع وفاته إلي تعرضه لسكتة قلبية أثناء القيادة، وهو من قرية شنوان محافظة المنوفية.



