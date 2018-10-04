اليوم.. قبول طلبات راغبى التدريب بمعهد السالزيان الإيطالى مجانًا





دعاء حسني





يواصل معهد السالزيان الإيطالي فرع القاهرة، اليوم، الخميس، والأربعاء القادم بفرع الإسكندرية قبول طلبات راغبي التدريب مجانًا، بدورات التدريب التحويلى على المهن الفنية المطلوبة لسوق العمل، على أن تقدم المستندات والمقابلات الشخصية بفرعي المعهد، وذلك بفرع القاهرة كل يوم خميس، وبفرع الإسكندرية كل يوم أربعاء اعتبارا من 10 أكتوبر حتى استيفاء العدد المطلوب، وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة، ومعهد السالزيان الإيطالي.







وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن المهن التي سيتم التدريب عليها في فرع القاهرة تشمل: لحام أرجون (TIG)، ولحام ثاني أكسيد الكربون، للحاصلين على دورة لحام أكسجين وكهرباء، وتركيبات كهربائية، وكهرباء تحكم آلي كنترول، للحاصلين على دورة تركيبات، والتحكم العددى P.L.C.S.7. 200، للحاصلين على دورات تدريبية في كهرباء تحكم آلي، والتحكم العددى P.L.C.S7.300 للحاصلين على دورات تدريبية فى التحكم العددى P.L.C.S.7. 200، وتبريد وتكييف، والتحكم الرقمي خراطة C.N.C.







وأوضح الوزير أنه بالنسبة لفرع الإسكندرية يتم التدريب على مهن تركيبات كهربائية، وكهرباء تحطم آلي كنترول للحاصلين على دورة كهرباء تركيبات، وطاقة شمسية (فوتوفولظيه)، والتحكم العـددي P.L.C.S.7. 200، للحاصلين على دورات تدريبية في كهرباء تحكم آلي، والتحكم العددى P.L.C.S7.300 للحاصلين على دورات تدريبية في التحكم العددي P.L.C.S.7. 200، وتبريد وتكييف، والتحكم الرقمي خراطة C.N.Ck ، ولحام أرجون (TIG)، ولحام ثاني أكسيد الكربون، للحاصلين على دورة لحام أكسجين وكهرباء.





وقال "سعفان" إنه يشترط فى المتقدم للتدريب أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين، ومن خريجى المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ3 و5 سنوات"، والمعاهد الفنية الصناعية فوق المتوسطة والمؤهلات العليا، والجامعات والمعاهد الحكومية المصرية والخاصة، ولم يسبق له الحصول على منحة الوزارة للتدريب على دورات بالمعهد خلال عامين، وأن يكون من غير العاملين بأي جهة حكومية أو خاصة، ومتفرغا تفرغا كاملا للدورة، حيث إن مواعيدها صباحًا ومساءً.







وأضاف: "كما يشترط أن يكون سن الطالب من 18 إلى 35 سنة، ويجتاز المقابلات الشخصية، واختبار تحديد المستوى للمتقدمين للالتحاق بكل من المعهدين يوم المقابلة، ويقدم إقرارا على نفسه بالالتزام التام بحضور الدورات، وحال الانقطاع أو الغياب لمدة 3 أيام متفرقة أو متتالية خلال مدة الدورة يتم إلغاؤها ويقوم بتسديد قيمة الدورة كاملة للوزارة، ولا تلتزم بتوفير مقر إقامة أو مصاريف انتقال للمتدربين خلال فترة الدورة".





وتابع: "يتم تقديم الطلبات باليد مرفقا بها أصل وصورة من شهادة التخرج والتجنيد أو الإعفاء، وبطاقة الرقم القومى سارية، للاطلاع على الأصل والاحتفاظ بالصور، وتقدم المستندات والمقابلات الشخصية يوم الخميس من كل أسبوع حتى استيفاء العدد المطلوب، وذلك بالنسبة للقاهرة بمعهد السالزيان 3 شارع عبد القادر طه- الساحل - شبرا، أما بالنسبة للإسكندرية تقدم المستندات والمقابلات الشخصية يوم الأربعاء من كل أسبوع حتى استيفاء العدد المطلوب، وذلك بمقر المعهد 99 شارع اللبان - الإسكندرية بدءً من يوم 10 أكتوبر 2018".



