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نقل وملاحة
8 سفن حاويات تصل موانئ بورسعيد
الخميس 04 أكتوبر 2018 01:27 م
30 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد 17 رمضان
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موانئ بورسعيد تستقبل 8 سفن حاويات
30 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد 17 رمضان
أمانى العزازى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع العامه بموانئ بورسعيد اليوم الخميس 8 سفن.
فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادره 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4سفينة ومن المنتظر دخول سفينة اخرى
أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول سفينتى حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة أخرى.
كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامه ومتواجد علي الارصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينة أخرى.
وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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