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اقتصاد وأسواق
قبول 250 طلبًا للعمل بأحد الفنادق الكبرى.. اليوم
الخميس 04 أكتوبر 2018 01:50 م
محمد سعفان وزير القوي العاملة
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القوى العاملة: بدء قبول طلبات الراغبين بالعمل بإحدى فنادق القاهرة
محمد سعفان وزير القوي العاملة
دعاء حسنى
تنتهي وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، من قبول طلبات 250 راغبا في العمل علي عدد من المهن بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة، برواتب تبدأ من 2000 جنيه.
وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن العمل سيكون في تخصصات أقسام الإشراف الداخلى، والأغذية والمشروبات، والإعداد والتجهيز، والمطبخ، موضحا أن الطلبات تقبل الحاصلين علي بكالوريوس السياحة والفنادق، أو مؤهل عالي ومتوسط ، فضلا عن تخصيص 20 فرصة من المعروضة لذوي الاحتياجات الخاصة من "الصم والبكم " كحق لذوى الإعاقة فى العمل.
وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية بعد الظهر اليوم الخميس، وذلك إلى الإدارة العامة للتشغيل، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، مرفقا بها صورة من شهادة المؤهل، وبطاقة الرقم القومى سارية.
وزارة القوي العاملة
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