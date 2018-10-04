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اقتصاد وأسواق
أسعار الخضار والفاكهة فى الأسواق.. الخميس
الخميس 04 أكتوبر 2018 01:22 م
خضروات
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خضروات
الصاوى أحمد
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الخميس، استقرارا طبقا لتجار فى الأسواق.
وسجل سعر الطماطم 10جنيهات، والبطاطس 8جنيهات، والخيار 7جنيهات، والبامية 15جنيها والفاصوليا الخضراء 15 جنيها، الفلفل 7 جنيهات، الباذنجان 5 جنيهات.
بينما تراجعت بعض أنواع الفاكهة حيث تراوحت أسعار الموز بين 8.5الي 10 جنيهات، بدلا من 12والجوافة أيضا بين 8 إلى 10 جنيهات للكيلو.
وتراوح العنب البناتي بين 15 إلى 20جنيها، والتفاح الأصفر بـ25 جنيها، والتين تراوح من 15الي 20 جنيها، برقوق 15 جنيها، الكمثرى 10 جنيهات، المانجو تراوح من 16 إلى 20 جنيها، والرمان 7 جنيهات، البلح البارحي 30جنيها.
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