ماستركارد تدفع عجلة نمو 10 شركات ناشئة عالمياً بملتقى برشلونة

شركات الأعمال من أنحاء العالم عرضت أفكارها المتعلقة بالتكنولوجيا المالية أمام مستثمرين وشركاء محتملين خلال الملتقى في برشلونة

محمد سالمرحبت ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع، بعشر شركات أعمال ناشئة، وذلك ضمن إطار برنامجها "ستارت باث" (Start Path)، خلال ملتقى "Connecting Tomorrow" الذي نظمته الشركة في برشلونة كجزء من جهودها لدعم هذه الشريحة من الشركات.ويشكل برنامج "ستارت باث" من ماستركارد مبادرة عالمية تهدف إلى تقديم الدعم التشغيلي وتيسير الوصول التجاري للشركات الناشئة.ويجمع البرنامج شبكة عالمية من المبتكرين تشمل الشركات الناشئة والبنوك والتجار، وذلك بهدف تشكيل مستقبل التجارة بأسلوب ملائم وبطريقة متسارعة.كما يقوم هذا البرنامج بتقييم حوالي 1,600 طلب سنوياً، ويوجه الدعوة لحوالي 40 شركة ناشئة في مرحلة متقدمة للمشاركة كل عام.وتعمل الشركات المشاركة في البرنامج، وتمثل العديد من الدول بما فيها الأردن ونيجيريا والمكسيك وأستراليا وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على تطوير تكنولوجيا الخدمات المالية المبتكرة، والتي تجسد مستويات جديدة من الابتكار والراحة في تجربة العملاء.وكانت الفرصة قد أتيحت خلال ملتقى ماستركارد "Connecting Tomorrow" للشركات الناشئة المختارة لعرض أفكارها على جمهور يضم أكثر من 250 من المستثمرين والشركاء المحتملين.وقال غورانج شاه، نائب رئيس أول إدارة المنتجات والدفعات والمعاملات الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في ماستركارد: "تقوم الشركات الناشئة بإعادة تصور جميع أوجه حياة المستهلك، ويجب علينا الاستفادة من النهج الفريد الذي تتبعه في التعامل مع التحديات التي تلوح في الأفق على الوجه الأمثل. ومن خلال برنامج ماستركارد ’ستارت باث‘، فنحن قادرون على الجمع بين خبراتنا والأفكار الخلاقة التي تبتكرها الشركات الناشئة ونماذج الأعمال غير التقليدية، لنتمكن سوياً من تشكيل مستقبل التجارة بما يعود بالفائدة على الجميع".يشار إلى أن الأفكار التي قدمتها الشركات الناشئة قد تراوحت ما بين الأساليب الجديدة لتمكين التجار الصغار من قبول المدفوعات وإدارة البيانات الشخصية والهويات الرقمية، وبين الحلول التي تسمح للمستهلكين بالدفع بشكل جماعي مقابل معاملات التجارة الإلكترونية التي يجرونها، بالإضافة إلى البرامج التي تمكنهم من التحكم في التزاماتها المالية على امتداد مناطق جغرافية متعددة.وتتضمن القائمة الكاملة لشركات الأعمال التي تشكل أحدث إضافة إلى البرنامج الشركات التالية:أغورا سيرفيسز (Agora Services): تساعد البنوك على تحسين منصات الدفع القديمة (بدون استبدالها) للحصول على تجربة أفضل للمستخدم.بيل بوكيت (Billpocket): تعمل على تحسين القدرة التنافسية للشركات المكسيكية بالاستفادة من آلية الدفع بالبطاقات للجميع عبر نقاط البيع المتحركة.إكستند (Extend): هي منصة تتيح للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية وعملائهما القدرة على توزيع بطاقات الائتمان الرقمية.جيب (Jaib): توفر رصيد فوري للعملاء غير المشمولين بالخدمات المصرفية لإجراء معاملات الشراء.ميكو (Meeco): تمكن الأفراد والمؤسسات من إيجاد قيمة متبادلة من البيانات الشخصية بطريقة شفافة وأخلاقية ومتوافقة مع الأطر التنظيمية.باي بي جروب (Pay By Group): نساعد التجار على تحقيق المزيد من المبيعات عن طريق السماح للأصدقاء بالشراء معاً عبر الإنترنت. خيار الشراء للمجموعات.ريواير (Rewire): يساعد المواطنين الدوليين على إدارة التزاماتهم المالية عبر بلدين أو أكثر.سيلوت (Silot): تمكن البنوك بمزايا الذكاء الاصطناعي الأكثر سرعة والقابلة للتطويرليديا (Lidya): تساعد الشركات الصغيرة في الأسواق الناشئة على الوصول إلى الائتمان في غضون يوم واحد.سيميوداين (Simudyne): توفر برنامج محاكاة للشركات المالية لبناء أنظمة محاكاة قابلة للترقية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعى.