

مصطفى طلعت



عمقت البورصة المصرية من خسائرها المحققة مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس لتهبط 1.6% حتى المنتصف.



وهبط مؤشر "egx30" الرئيسي 1.6% إلى مستوى 14071 نقطة، ومؤشر "exg70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.41% ليسجل مستوى 700 نقطة، ومؤشر "egx100" الاوسع نطاقا 0.575 ليصل إلى مستوى 1773 نقطة.



وتباينت مؤشرات البورصة خلال تعاملات جلسة امس الأربعاء اذ هبط المؤشر الثلاثيني 0.48 % عند مستوى 14313نقطة، بينما صعد كل من مؤشري الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.56% عند 703 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.21 % ليصل إلى 1783 نقطة.





