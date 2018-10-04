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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

البورصة تعمق خسائرها وتتراجع 1.6% بمنتصف التعاملات

هبوط البورصة
هبوط البورصة
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هبوط البورصة


مصطفى طلعت

عمقت البورصة المصرية من خسائرها المحققة مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس لتهبط 1.6% حتى المنتصف.

وهبط مؤشر "egx30" الرئيسي 1.6% إلى مستوى 14071 نقطة، ومؤشر "exg70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.41% ليسجل مستوى 700 نقطة، ومؤشر "egx100" الاوسع نطاقا 0.575 ليصل إلى مستوى 1773 نقطة.

 وتباينت مؤشرات البورصة خلال تعاملات جلسة امس الأربعاء اذ هبط المؤشر الثلاثيني 0.48 % عند مستوى 14313نقطة، بينما صعد كل من مؤشري الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.56% عند 703 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.21 % ليصل إلى 1783 نقطة.


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