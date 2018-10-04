وزير الزراعة يشارك في معرض أراضى المياه الزرقاء بإيطاليا

وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت



الصاوى أحمد



غادر الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القاهرة، إلى ايطاليا لحضور المعرض الدولي الخاص بأراضى المياه الزرقاء الذي يضم الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط وافريقيا وأوروبا.



وقال وزير الزراعة إن المعرض يضم هذا العام أنشطه مختلفه ومن بينها إبراز اهميه الاقتصاد الحيوى ودوره كجسر بين أفريقيا وأوروبا.



وأضاف أنه سوف يلقى كلمه حول الاقتصاد الحيوي فى مصر وأهميته لتحقيق أهداف التنميه المستدامة وسوف يلتقى بالرئيس العام لفعاليات مؤتمر هذا العام ورئيس مقاطعه صقلية وأيضا وزير الزراعه والتنمية الريفية لمناقشة أوجه التعاون المختلفه فى مجال صيد الأسماك وفتح أسواق جديدة وتنميه الصادرات المصريه.



وأشار أيضا إلى أنه سوف يلتقى رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الإيفاد ومع المدير العام للفاو لمناقشة أوجه التعاون بين وزاره الزراعه واستصلاح الأراضى ومنظمات الأمم المتحدة فى روما.