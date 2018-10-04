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رياضة
تعرف على الجهاز المعاون لفييرا في الإسماعيلي
الخميس 04 أكتوبر 2018 12:28 م
فييرا
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علي المصري
قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان إجراء عدة تغييرات بالجهاز الفني المعاون للبرازيلي جورفان فييرا الذي تولى القيادة الفنية للدروايش خلفا للجزائري خير الدين مضوي.
ويعاون فييرا أحمد قناوي مدربا عاما ومحمد محسن أبو جريشة مدربا ولويس كارلوس مخططا للأحمال وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمى.
كما تم تغيير الجهاز الطبي ليضم الدكتور صالح الشامي رئيسا للجهاز الطبي ودكتور أيمن عوض الله وناصر هريدي وإسلام محسن أخصائيين للعلاج الطبيعي.
بينما لم يتم تغيير الجهاز الإداري الذي ضم طارق أبو الليل وأحمد صالح على مقعد المدير الإداري إضافة إلى أحمد سالمان ومحمد سالمان وأشرف عبد الكريم إداريين.
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