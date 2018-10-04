أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك إجازة الأحد بمناسبة 6 أكتوبر

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
أخبار متعلقة
small-img
المركزي: إيرادات السياحة تقفز 123,8% العام المالي الماضي
small-img
المركزي: عجز الحساب الجاري يتراجع 58.6% خلال عام
small-img
المركزي: قروض القطاع العائلى ترتفع مليارى جنيه فقط خلال شهر
البنك المركزي المصري

محمد سالم 

بمناسبة عيد القوات المسلحة، السادس من أكتوبر، قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق ٧ أكتوبر ٢٠١٨ بدلا من السبت ٦ أكتوبر ٢٠١٨.

وأضاف المركزي أنه سيستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الإثنين الموافق ٨ أكتوبر ٢٠١٨.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا