البنوك إجازة الأحد بمناسبة 6 أكتوبر

البنك المركزي المصري

محمد سالم



بمناسبة عيد القوات المسلحة، السادس من أكتوبر، قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق ٧ أكتوبر ٢٠١٨ بدلا من السبت ٦ أكتوبر ٢٠١٨.



وأضاف المركزي أنه سيستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الإثنين الموافق ٨ أكتوبر ٢٠١٨.