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بنـــوك
البنوك إجازة الأحد بمناسبة 6 أكتوبر
الخميس 04 أكتوبر 2018 12:23 م
البنك المركزي المصري
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البنك المركزي المصري
محمد سالم
بمناسبة عيد القوات المسلحة، السادس من أكتوبر، قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق ٧ أكتوبر ٢٠١٨ بدلا من السبت ٦ أكتوبر ٢٠١٨.
وأضاف المركزي أنه سيستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الإثنين الموافق ٨ أكتوبر ٢٠١٨.
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