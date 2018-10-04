رسميا.. فييرا مديرا فنيا للإسماعيلي

فيريرا

علي المصري



قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان تعيين البرازيلي جورفان فييرا مديرا فنيا للفريق الأول، خلفا للجزائري خير الدين مضوي الذي تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار لسوء النتائج.



وكان المدرب البرازيلي المخضرم قد وصل القاهرة بصحبة مخطط الأحمال لويس كارلوس في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس قبل أن يجتمع بالمهندس ابراهيم عثمان رئيس النادي فى حضور محمد خلف مدير التسويق والتعاقدات.



ومن المقرر أن يقود المدير الفني الجديد مران الفريق اعتبارا من اليوم الخميس، استعدادا لاستئناف لقاءات الدراويش بالدوري، عقب التوقف الدولي المقبل.