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سيـــاســة
طلب إحاطة بشأن فبركة مصر للطيران حوارًا وهميًا مع ممثلة أمريكية
الخميس 04 أكتوبر 2018 12:07 م
مصر للطيران
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تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بشأن الحوار الصحفى الوهمى لمصر للطيران مع ممثلة أمريكية.
وأشار فؤاد فى الاحاطة إلى أن ما تم تداوله على عدد من الجرائد والمواقع الاخبارية الأجنبية بقيام صحيفة حورس التابعة لشركة مصر للطيران، والتى توزع داخلياً داخل الطائرات التابعة للشركة باختلاق لقاء صحفى مزيف مع الممثلة الأمريكية "درو باريمور"، قائلاً إن القصة بدأت بقيام مدون مسافر على إحدى رحلات الشركة بنشر صورة للقاء الصحفى المزعوم على موقع "تويتر" الإلكترونى، وهو الأمر الذى دفع متحدثاً باسم الممثلة الأمريكية بنفي حدوث مثل هذا اللقاء واصفاً إياه "بالمفبرك" لاحتوائه على عبارات مسيئة للحياة الشخصية للممثلة الأمريكية لم تصدر منها.
وتابع عضو مجلس النواب أنه فى حين لاقت القصة اهتماماً بالغ الصدى على مواقع التواصل الاجتماعى وصل مداه إلى مواقع إخبارية عالمية، والتى نشرت عن الحدث واصفة إياه بعبارات مثل "مصر للطيران تجرى لقاء مزيفا وسخيفا مع درو باريمور"، " درو باريمور كانت عرضة لاستهداف شخصى مهين وسخيف من مجلة مصر للطيران"، ورغم النفى القاطع الصادر من المتحدث باسم الممثلة الأمريكية، ما زالت شركة مصر للطيران متمسكة بروايتها فى مقابل كل الشواهد المذكورة قطعاً وسلفاً.
وأضاف النائب أن المجلة لم تكتف باختلاق اللقاء المزعوم وفقط، بل تمادت بتحليل شخصيتها وعلاقاتها الأسرية، والعاطفية السابقة، واصفة إياها بعبارات تعد فى الثقافة الأمريكية "رجعية" وتشكل "تحيزاً ضد المرأة"، وهو الأمر الذى حدا بالكثير من متابعى "درو باريمور" بالوقوف خلفها ضد اللقاء المزيف، وتباعاً ضد الشركة.
وطالب فؤاد بسرعة مناقشة أزمة العلاقات العامة الحادثة حالياً بين الشركة من جهة والممثلة الأمريكية وجمهورها والصحف العالمية ومواقع التواصل الاجتماعى من جهة أخرى، واتخاذ ما يلزم من اجراءات فى سبيل المحافظة على سمعة ونزاهة السياحة المصرية بعيداً عن الخطأ الذى وقعت به الشركة، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة السياحة بالبرلمان.
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