ميناء غرب بورسعيد يستقبل سفينة صودا كاوية

ميناء غرب بورسعيد

أماني العزازي



أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أن ميناء غرب بورسعيد، استقبل اليوم الخميس، سفينة صودا كاوية.



وأشارت في بيان لها إلي أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة YM VENUS، القادمة من تركيا والتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 105 أمتار والغاطس 6 والعرض 16 مترا، وذلك لشحن 5300 طن صودا كاوية، وسوف تغادر السفينة الميناء متجهة الى إيطاليا.



وأكدت علي أنه جارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة.