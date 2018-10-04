محافظ السويس يوجه بخطة سريعة لتطوير محطة تسمين الدواجن

عبد المجيد صقر محافظ السويس



نادية سلام



قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بجولة لمحطة إنتاج وتسمين الدواجن بحي الجناين على طريق السويس - الإسماعيلية والتي تشمل 10عنابر لتربية الدواجن وذلك للوقوف علي الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة وتطويروتشغيل العنابر.



وكلف صقر مدير عام الطب البيطرى بعمل خطة زمنية ودراسة جدوي سريعة لتشغيل العنابر وتدعيمها بالمعدات اللازمة.



يأتي هذا في إطار متابعة تعظيم المشروعات العاملة والاستفادة من الأصول الثابتة بمحافظة السويس وزيادة مواردها.











