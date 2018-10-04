محمد العصار يبحث مع سفير اليونان سبل التعاون المشترك

اللواء العصار 6699



أحمد اللاهونى



استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، ميشيل خريستوس سفير دولة اليونان بالقاهرة وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.



ورحب العصار بالسفير اليونانى وأكد أن هذه الزيارة تأتى امتداداً للعلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر واليونان، وتأكيداٌ على التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات مختلفة، معرباً عن تطلعه لفتح افاق جديدة استمراراٌ للتعاون الناجح والمثمر للمشروعات المشتركة بين الإنتاج الحربى والشركات اليونانية، وأكد على ثقته في التكنولوجيا المتقدمة للتصنيع بدولة اليونان ورغبة وزارة الإنتاج الحربى فى تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية مع الشركات اليونانية فى مختلف المجالات الصناعية، كما أشار العصار إلى الأعمال التى تقوم بها شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والأستشارات الهندسية لترميم أحد المبانى التابعة لوزارة الأوقاف بجزيرة ثاسوس اليونانية.



ومن جانبه أعرب السفير ميشيلخريستوس سفير دولة اليونان بالقاهرة عن عمق العلاقات بين البلدين وأن معدلات النمو الاقتصادى المتزايدة والإصلاحات الاقتصادية الحالية بكلتا الدولتين تؤهلهما للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتصنيعية، معرباً عن تطلع بلاده لتكثيف التعاون مع مصر وتسهيل التبادل التجارى وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز التعاون بين الشركات اليونانية وشركات الإنتاج الحربى المصرية فى مجال تنفيذ مشروعات مشتركة تساهم فى تحقيق مصلحة الجانبين، وأعرب عن ثقته التامة فى إيجاد فرص تعاون مع الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وقد أكد على مشاركة الشركات اليونانية فى معرض السلاح الدولى (EDEX-2018) المقرر عقده فى القاهرة خلال الفترة من 3-5 /12/2018.



وفى نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تبادل الزيارات بين شركات الإنتاج الحربى والشركات اليونانية للإطلاع على الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتاحة لدى الطرفين على أرض الواقع وبحث مجالات التعاون المشترك.





