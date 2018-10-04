تراجع طفيف للبورصة في مستهل التعاملات





مصطفى طلعت



تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي طفيف في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، اخر جلسات الاسبوع.



وهبط مؤشر "egx30" الرئيسي 0.86% ليصل إلى 14190 نقطة، ومؤشر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.17% إلى 702 نقطة، ومؤشر "egx100" الاوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليصل 1778 نقطة.



وتباينت مؤشرات البورصة خلال تعاملات جلسة امس الأربعاء اذ هبط المؤشر الثلاثيني 0.48 % عند مستوى 14313نقطة، بينما صعد كل من مؤشري الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.56% عند 703 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.21 % ليصل إلى 1783 نقطة.

