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بورصة وشركات
تراجع طفيف للبورصة في مستهل التعاملات
الخميس 04 أكتوبر 2018 11:36 ص
البورصة المصرية 2
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توقعات بتراجع البورصة المصرية نحو 14000 نقطة
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018
البورصة المصرية 2
مصطفى طلعت
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي طفيف في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، اخر جلسات الاسبوع.
وهبط مؤشر "egx30" الرئيسي 0.86% ليصل إلى 14190 نقطة، ومؤشر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.17% إلى 702 نقطة، ومؤشر "egx100" الاوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليصل 1778 نقطة.
وتباينت مؤشرات البورصة خلال تعاملات جلسة امس الأربعاء اذ هبط المؤشر الثلاثيني 0.48 % عند مستوى 14313نقطة، بينما صعد كل من مؤشري الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.56% عند 703 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.21 % ليصل إلى 1783 نقطة.
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