وزير الاتصالات يبحث مع سفير بيلاروسيا دعم التعاون الثنائى



المال -خاص



استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة لبحث دعم العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



يأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المتبادل بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إثر زيارة وزير الاتصالات والمعلوماتية البيلاروسي لمصر في أوائل أبريل الماضي.



وخلال اللقاء استعرض طلعت رؤية واستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهم المشروعات التي تنفذها الوزارة لتمكين قطاعات الدولة من التطوير التكنولوجي وتقديم خدمات إلكترونية متطورة، مع العمل بالتوازي على تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتوطين صناعة الالكترونيات؛ مشيرا إلى أهمية التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الخبرات.



كما أكد الوزير على اهتمام الوزارة بإعداد برامج لبناء القدرات، ودعم الإبداع وريادة الأعمال، وتهيئة البيئة الحاضنة للابتكار التكنولوجي من أجل اعداد كوادر بشرية مؤهلة لقيادة عمليات التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة.



ومن جانبه رحب سيرجى راتشكوف بالتعاون وتبادل الخبرات في مجالات: المناطق التكنولوجية، والتصنيع الإلكتروني، والأمن السيبراني، وبناء مراكز البيانات، والألعاب الإلكترونية، وبناء القدرات والتعلم التكنولوجي، وتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية. كما رحب السفير بزيادة الفرص التعليمية المتاحة للطلاب المصريين في الجامعات البيلاروسية ذات الصلة.



وقد تم الاتفاق على عقد زيارات تبادلية للخبراء المتخصصين من الدولتين للتعرف عن قرب وبشكل أعمق على فرص تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتحديد الآليات اللازمة لتحويل هذا التعاون إلى مشروعات مشتركة يتم تنفيذها من خلال خطة عمل بجدول زمني محدد.



كما شهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات أبرزها الموقف الحالي لاتفاقية التعاون العلمي والتعليمي التي تم توقيعها بين المعهد القومي للاتصالات، والأكاديمية البيلاروسية للاتصالات في أبريل الماضي وسبل تفعيل هذه الاتفاقية في المرحلة المقبلة.