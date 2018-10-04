أسعار الذهب اليوم الخميس بمصر 4-10-2018 | تراجع عيار 21

أسعار الذهب



عمر سالم



تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس فى مصر 4-10-2018 في بداية تعاملات اليوم مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وذلك على خلفية تراجع أوقية الذهب فى البورصة العالمية.



أسعار الذهب فى مصر الآن:



- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 599 جنيه.



- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 514 جنيهًا.



- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 685 جنيهًا.



- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4795 جنيهات