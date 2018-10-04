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عقـــارات
رئيس القابضة للشرب يكلف مسئولى سوهاج بحل مشكلات المواطنين
الخميس 04 أكتوبر 2018 11:01 ص
رئيس القابضة للشرب يكلف مسئولى سوهاج بحل مشكلات المواطنين
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رئيس القابضة للشرب يكلف مسئولى سوهاج بحل مشكلات المواطنين
بدور إبراهيم
أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، خلال اجتماعه مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عقب تفقد قطاع المعامل وورشة العدادات المركزية بالشركة، ضرورة الجدية فى التعامل والاهتمام بشكاوى ومشكلات المواطنين، وتمكين الشباب من المناصب القيادية، والاعتماد على التخطيط فى جميع الأعمال التى تنفذها الشركة، والسعى إلى ميكنة جميع الخدمات والعمليات الإدارية، وإدارة وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بطريقة احترافية وفقاً للمعايير العالمية، بهدف زيادة تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لخدمة المواطنين.
وقال اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج: تم خلال الاجتماع استعراض أهم احتياجات منظومة مياه الشرب القائمة بالمحافظة، والتى تتطلب 890 مليون جنيه، لإحلال وتجديد محطة مياه جرجا الإنجليزي، والمرحلة الأولي بمحطة مياه طهطا السطحية المرشحة، وإحلال وتجديد بعض مكونات محطات المياه السطحية الكبرى، مثل (غرب سوهاج، ونيدة، والمنشاة، والمراغة، وجرجا الجديدة، والبلينا، وأخميم)، وإحلال وتجديد بعض المحطات المرشحة الصغرى، مثل (الطليحات النقالي، وأخميم النقالي، والأحايوة النقالي 1، والمحزمين النقالي، وجزيرة طوخ النقالي)، وإحلال وتجديد بعض مكونات محطات المياه المرشحة الصغرى، وتتمثل فى محطات مياه (الأبعادية النقالي، وعبدالنبي النقالي، ونجع الطينة النقالي، والشورانية النقالي، والمراغة النقالي)، وإحلال وتجديد شبكات المياه المتهالكة بطول 3000 كيلو متر.
وأوضح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، أن احتياجات منظومة الصرف الصحي القائمة بالمحافظة تتطلب 995 مليون جنيه، لإحلال وتجديد وتطوير نظام المعالجة الحالية إلى نظام المعالجة الثلاثية بمحطات معالجة (غرب سوهاج، وطما، والكولا)، والقيام بتنفيذ بعض الأعمال بمزرعة صرف صحى الكولا، وتوصيل خدمة الصرف الصحي للامتدادات العمرانية المستجدة بمدن وقرى المحافظة، والتي لديها موافقات تنظيمية.
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