أول رد فعل للجنة الأوليمبية على تصريحات مرتضى منصور

واختتم البيان بأن مجلس إدارة اللجنة أعرب عن تضامنه ومساندته لأعضائها والاتحادات المصرية ضد قرار مرتضى منصور الباطل، بحسب البيان، بشطب عضويتهم بنادى الزمالك، واصفين ذلك بأنه مخالف للقوانين واللوائح.

















على المصرىردت اللجنة الأوليمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، علي تصريحات المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس الاثنين، بعزمها عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية، للرد على القرارات التي أعلنها رئيس الزمالك.وأصدرت اللجنة بيانا رسميا، مساء الاثنين، هذا نصه: "ورد إلى الأوليمبية المصرية من أعضائها طلبات عدة، لعقد جمعية عمومية غير عادية، لرفض تصرفات مرتضى منصور وتصريحاته الأخيرة ".وتابع: "إن هذه التصريحات وما جاء بها من تجاوزات صارخة تصادم الدستور والقانون المصري والميثاق الأوليمبي، وتحمل خروجا على الآداب العامة تجاه اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات والأندية الرياضية".وواصل البيان: "تم تفويض مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية في اتخاذ جميع الإجراءات التي تحفظ حقوق جميع عناصر الحركة الأولمبية لاحقا".وأضاف: "وعليه قرر مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي، يوم السبت 20 أكتوبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً".