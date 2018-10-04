رئيس الجهاز: إزالة تعديات بناء مخالف على 8400 متر ببرج العرب الجديدة

جهاز مدينة برج العرب الجديدة

بدور إبراهيم



صرح المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات القائمة بالبناء المخالف بمدخل المدينة على المحور الرئيسي الواصل بين المدينة والطريق الصحراوي (طريق الكافوري)، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وشرطة التعمير.



وأوضح المهندس عصام بدوى، أنه تم إزالة التعدي الواقع من مركز صيانة إحدى الشركات، وكذا إزالة مخزن للكاوتش، و9 محال تجارية بأنشطة مختلفة، محاطة بسور من الخارج على مساحة ما يقرب من 8400 م2، مؤكداً استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات، بالمدينة، تنفيذاً للقانون، وللحفاظ على المظهر الجمالى والطابع العمرانى للمدينة.​