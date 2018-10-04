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استثمار
البنك الدولي: فجوة كبير بين الجنسين بالدول العربية للحصول على خدمات المحمول
الخميس 04 أكتوبر 2018 09:38 ص
البنك الدولي
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البنك الدولي
سمر السيد
أكد البنك الدولي أن الفجوة بين الجنسين بالبلدان العربية في الحصول على خدمات الهاتف المحمول واستخدامها كبيرة، كما أن أكثر من نصف الأسر المعيشية لا تتمتع باتصال بالإنترنت من المنزل "وفقا للاتحاد الدولي للاتصالات" كما أن نسبة استخدام الرجال للإنترنت تصل إلى نحو 47.7% وهي أعلى من نسبة النساء البالغة 39.4%.
وأضاف في تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر أمس بعنوان: "اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا يمتلك 48% من النساء فيها هاتفًا محمولًا، أي أقل من الرجال بنسبة 8 نقاط مئوية، وتتفاوت هذه الفجوة من بلد لآخر، فهي تكاد تغيب في بلد مثل مصر في حين تصل إلى 21 نقطة مئوية في الأردن، وتواجه المرأة في هذه البلدان قيودًا عامة على ملكية الأجهزة المحمولة واستخدامها بطريقة منتجة.
واستكمل: "العوائق التي تمنع ملكية الأجهزة المحمولة بالمنطقة وهي التكلفة، وجودة الشبكة وتغطيتها، والأمان والتحرش، وانعدام الثقة في الوكيل والشركة المشغلة، فضلًا عن نقص الإلمام بالتكنولوجيا وانعدام الثقة" مضيفاً ان ما يحد أيضًا من قدرتهن على الحصول على تقنيات الهاتف المحمول واستخدامها الأعراف الاجتماعية الأساسية، مثل انخفاض الاستقلالية المالية للمرأة وقدرتها على اتخاذ القرار.
وأظهرت الدراسات أنه نظرًا لما توفره التقنيات الجديدة للمرأة من فرص للمشاركة في المنتديات العامة التي تستبعد منها تقليديًا، فلا تزال المواقف تجاه استخدام وسائط الإنترنت متشددة؛ ففي مصر، على سبيل المثال، لا تتصل 12 % من النساء بالإنترنت كثيرًا لأنهن يعتبرنه غير مناسب، وأكثر من 8% لا يتصلن بالإنترنت كثيرًا بسبب المخاوف من رفض الأهل أو الأصدقاء وفقا للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول.
ويؤكد البنك الدولي أنه يمكن للتكنولوجيا أن يخفض بعضاً من العوائق التي تحول دون مشاركة نساء المنطقة في قوة العمل عن طريق وضع ترتيبات أكثر مرونة وربط النساء بالعمل وخلق فرص جديدة للعمل عبر الانترنت والتجارة الالكترونية والاقتصاد التشاركي.
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