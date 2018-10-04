وثائق صناديق الاستثمار تعوض بعض خسائرها

البورصة المصرية



أحمد على



عادت وثائق صناديق الاستثمار لرحلة الصعود الجماعى، بعد توقف أسبوعين متتاليين، مدعومة بتعافى البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى، وصعود مؤشرها الرئيسى «EGX30» وتعويض رأسمال السوقى نحو 22 مليار جنيه من الخسائر الماضية.



وتعافت البورصة المصرية، بدعم مشتريات عربية ساعدت رأس المال السوقى فى استرداد جزء من خسائره السابقة، ودعمت المؤشرات لتحقيق أرباح جماعية 2 - %4.



وخلال الأسبوع الماضى تمكن رأس المال السوقى من استرداد جزء من خسائره السابقة، ليغلق عند 801.9 مليار جنيه، مقابل 780.1 مليار بإغلاقات الأسبوع قبل الماضى.



وارتفع المؤشر الرئيسى «EGX30 » بنحو %3.9 ليغلق عند 14632 نقطة، ومؤشر «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة %2.2 مغلقا عند 698.7 نقطة، ومؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا %2.5، مغلقا عند 1784 نقطة.



وكانت البورصة، قد شهدت الأسبوع قبل الماضى خسائر قوية على صعيد رأس المال السوقى، والذى خسر 70 مليار جنيه، فيما تراجعت المؤشرات بشكل جماعى بنسبة %8، بضغط عدة عوامل شملت مبيعات محلية قوية، استعدادا لحشد السيولة للطروحات المرتقبة فى الربع الرابع للعام الحالى، وعدم وجود محفزات تدفع السوق نحو الصعود.



واستحوذ المستثمرون المحليون على %71.89 من التعاملات، وكان نصيب الأجانب %21.40 متجهين للبيع بصافى 30.55 مليون جنيه، والعرب %6.72 بصافى شراء 133.25 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.



وحصلت المؤسسات الأجنبية على %54.61، من التعاملات بصافى شراء 103.20 مليون جنيه، مقابل %45.39 للأفراد، بعد استبعاد الصفقات.



وأبقت لجنة سياسات البنك المركزى المصرى فى اجتماعها الخميس، على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة عند %16.75 و17.75 على الترتيب، رغم قيام الفيدرالى الأمريكى الأسبوع الماضى برفع أسعار الفائدة إلى %2.5، وتبعته السعودية والإمارات بفرض زيادات على أسعار الفائدة لديهما بالنسبة نفسها، تماشيا مع تحركات الأسواق العالمية.



«ثقة كريدى أجريكول» يفوز بسباق المتوازنة



سجلت فئة صناديق «المتوازنة» صعودا جماعيا لأول مرة منذ أسبوعين، فيما فاز صندوق بنك «كريدى أجريكول الرابع- الثقة» بصدارة سباق صعود الفئة، محققًا ارتفاعًا %3.68 لتصل قيمة وثيقته إلى 230.82 جنيه.



وفى المركز الثانى، حل صندوق بنك البنك التجارى الدولى «تكامل» بارتفاع %3.42 بقيمة 177.30 جنيه، وثالثًا : جاء صندوق البنك الأهلى الأول بنسبة %3.13 بقيمة 40.54 جنيه.



ورابعًا : حل صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» بصعود %2.96 بقيمة 12.75 جنيه، وخامسًا: جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بنسبة %2.47 وبقيمة 311.70 جنيه للوثيقة.



وسادسًا : سجل صندوق بنك مصر الأول بنسبة تراجع %2.24 بقيمة 207.82 جنيه، وخلفه حل صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الماسيس بصعود %2.18 بقيمة 248.74 جنيه للوثيقة، وأخيرًا حصل صندوق مصر الخير المتوازن على ارتفاع فى قيمة وثيقته %1.14 لتصل إلى 24.42 جنيه للوثيقة.



عودة الروح للأسهم بقيادة «استثمار»



نجحت صناديق فئة الأسهم فى استرداد عافيتها، عقب سلسلة من الأسابيع الهابطة التى كبدت وثائق صناديق تلك الفئة خسائر كبيرة وتحديدًا على مدار الأسبوعين الماضيين، فيما تصدر صندوق «التجارى الدولى الثاني» – استثمار- ترتيب صناديق الأسهم محققًا ارتفاعًا بنسبة %4.89 بقيمة 198.08 جنيه للوثيقة.



وفى المركز الثانى، سجل صندوق فاروس حضوره، بارتفاع %4.41 وبقيمة 128.57 جنيه للوثيقة، ومن خلفه جاء صندوق الأهلى الخامس بصعود %3.80 بقيمة 11.76 جنيه للوثيقة.



ورابعًا : جاء صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «الخبير» بنسبة ارتفاع بلغت %3.77 وبقيمة 136.23 جنيه، وخامسًا : حل صندوق قناة السويس بنسبة %3.74 وبقيمة 534.63 جنيه للوثيقة.



«الأهلى الرابع" يعود لقمة النقدية و"بلوم" فى الوصافة



نجحت فئة الصناديق النقدية فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت التعاملات عودة صندوق البنك الأهلى الرابع لقمة الصاعدين بتلك الفئة، مسجلًا صعودًا بنسبة %0.29 لتصل قيمة وثيقته إلى 269.06 جنيه.



وفى مركز الوصافة، حل صندوق بلوم مصر النقدى، بارتفاع %0.27 وبقيمة 248.47 جنيه، وسجل صندوق التجارى الدولى ارتفاعًا بالنسبة نفسها وبقيمة 348.76 جنيه للوثيقة، ليحتل بها المركز الثالث.



وفى المركز الرابع، سجل صندوق بنك التعمير والإسكان «موارد» حضوره، بارتفاع فى قيمة الوثيقة %0.27 لتصل إلى 22.80 جنيه، وحل خلفه خامسًا: صندوق بنك "HSBC مصر" بالنسبة نفسها لتصل قيمة وثيقته إلى 249.70 جنيه.



وعلى مستوى الدخل الثابت، تصدر صندوق بنك القاهرة "الثابت" بارتفاع %0.30 وبقيمة 167.32 جنيه للوثيقة، تلاه فى الوصافة صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصري» بنسبة %0.30 بقيمة 177.22 جنيه.



وحل صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» فى المركز الثالث، بارتفاع %0.27 بقيمة 222.88 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» بنسبة %0.25 بقيمة 19.52 جنيه، ثم صندوق البنك الأهلى الثامن فى المركز الخامس بنسبة %0.25 بقيمة 1557.27 جنيه.



الإسلامية تعيد %50 من قيمتها و«أمان» يحصد %4.8



نجحت فئة الصناديق الإسلامية فى تعويض نحو %50 من خسائرها فى الأسبوع قبل الماضى، وتصدر صندوق بنك فيصل الإسلامى والتجارى الدولى «أمان» قائمة الصناديق بصعود %4.8 لتبلغ قيمة وثيقته نحو 103.3 جنيه، مقارنة بهبوط %10 للصندوق فى الأسبوع قبل الماضى.



وفى المركز الثانى، جاء صندوق بنك الاستثمار العربى "هلال" بارتفاع %4.76 بقيمة 197.69 جنيه، وفى المركز الثالث حل صندوق "سنابل" مرتفعًا بنسبة %3.57 بقيمة 156.54 جنيه.



وفى المركز الرابع، جاء صندوق بنك مصر الرابع، بارتفاع فى قيمة الوثيقة %3.48 بقيمة 122.82 جنيه، وخامسًا : سجل صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى "الوفاق" حضوره بارتفاع %3.47 وبقيمة 17.48 جنيه للوثيقة.



"تحديد الأصول" نجم الأسبوع



صعدت صناديق تحديد الأصول بنسبة جيدة خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وارتفع صندوق الشركة المصرفية العربية الثانى بنسبة %3.21 بقيمة 712.81 جنيه، مقابل %3.18 لصندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بقيمة 187.212 جنيه للوثيقة.



فيما جاءت تحركات صناديق العملة الأجنبية ثابتة نسبيًا، وصعدت بنحو %0.04 لوثيقة صندوق مصر النقدى لتسجل 11.579 دولار، فيما ظلت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو عند 10.966 يورو.



-‮ ‬تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق‮.‬



-‮ ‬يحسب معدل العائد الاجمالى كما‮ ‬يلي‮:‬

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم‮.

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ب ـ‮ ‬يزداد عدد الوثائق بمعدل‮ ‬يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً‮ ‬على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم‮.‬



ج ـ معدل العائد‮= (‬قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة‮ * ‬عدد الوثائق فى نهاية الفترة‮) ‬ـ‮ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة‮ * ‬عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة‮)/ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة‮)‬

-‮ ‬تم الترتيب وفقاً‮ ‬لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى‮ (‬المخاطر الكلية‮) ‬لسعر الوثيقة مضافاً‮ ‬إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي‮.



‬وتزداد درجة المخاطرة من ‮ ‬.5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم،‮ ‬كما‮ ‬يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح،‮ ‬فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد‮.‬



‮- ‬يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى‮ ‬يوم الخميس الأخير من كل أسبوع‮.‬



‮- ‬يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى‮ ‬يقل عمرها عن ذلك‮.‬



‮- ‬نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى‮ ‬قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات‮.‬