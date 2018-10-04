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طاقة
شمال القاهرة ترفع إنتاجها من الطاقة الشمسية إلى 6 ميجاوات
الخميس 04 أكتوبر 2018 09:30 ص
شركة شمال القاهرة للكهرباء
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شركة شمال القاهرة للكهرباء
عمر سالم
انتهت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، من تنفيذ 6 محطات شمسية، أعلى المبانى التابعة لها، ضمن مبادرة الحكومة لإنارة مبانيها بالطاقة الشمسية.
كشف ناجى عارف، رئيس الشركة فى تصريح لـ«المال»، عن إن إجمالى عدد المحطات التى تم تنفيذها أعلى مبانى الشركة والقطاعات التابعة لها تصل إلى 27 محطة شمسية، بإجمالى قدرة 644 كيلووات.
أضاف عارف أن إجمالى المحطات الشمسية التى تم تنفيذها عن طريق المشتركين التابعين للشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، يصل إلى 31 محطة، ليصل إجمالى المحطات الشمسية الواقعة فى نطاق الشركة 121 محطة شمسية.
أوضح أن إجمالى قدرات تلك المحطات تصل إلى 6 ميجاوات، وهى أعلى قدرة تم تنفيذها داخل شركات توزيع الكهرباء، موضحاً أن تلك المشروعات تم تنفيذها بنظام الخلايا الفوتو فولتية، التى من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى أخرى كهربائية باستخدام الألواح الشمسية.
ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 4.3 ﻣليون مشترك، ﻭﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ «ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ - وﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ - وﺍﻟﻌﺒﻮﺭ - وﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ - وﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ - وﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ - وﺷﺒﺮﺍ - وﺷﺒﺮﺍﺍﻟﺨﻴﻤﺔ - وﺍﻟﻘﻨﺎﻃﺮ - وﺍﻟﺤﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ -وﺍﻟﻤﺮﺝ - وﺍﻟﺨﺎﻧﻜﺔ»، ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ 60 ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ كهرباء.
قال مصدر مسئول بالشئون التجارية بالشركة لـ«المال»، إن الشركة انتهت من تركيب 550 ألف عداد مسبوق الدفع خلال الفترة الماضية، حتى يوليو الماضي، وتركيب 107 آلاف عداد كودى للمبانى المخالفة، بإجمالى 657 ألف عداد.
أوضح المصدر أنه من المقرر الانتهاء من فترة تسديد المقايسة الخاصة بتركيب العدادات الكودية، نهاية أكتوبر الجاري، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن إجمالى نسبة التحصيل عن شهر سبتمبر الماضى تصل إلى %70 حتى الآن.
ﺗﺒﻠﻎ ﺃﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ 3304.889 ﻛﻢ، ﻭﺃﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ 36463.298 ﻛﻢ، ﻭﻋﺪﺩ ﻣﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 16720 ﻣﺤﻮﻻً، ﺑﺴﻌﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 14384.165 ﻣﻴﺠﺎﻓﻮﻟﺖ/ﺃﻣﺒﻴﺮ، ﺣﻴﻦ ﻳﺼﻞ ﻋﺪﺩ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﺇﻟﻰ 45551 ﺻﻨﺪﻭﻗﺎً.
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