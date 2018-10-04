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بنـــوك
اتحاد البنوك يبحث تعميم مبادىء «اعرف عميلك» عبر تقنية «البلوك تشين»
الخميس 04 أكتوبر 2018 09:13 ص
البنوك المحلية
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تناقش اللجنة التكنولوجية باتحاد البنوك، كيفية تعميم مبادىء «اعرف عميلك«، عبر البنوك من خلال تقنية «البلوك تشين».
قال محمد الذهبى، نائب رئيس اللجنة، فى تصريحات لـ«المال»، إن المباحثات تأتى فى إطار التوجه لتبسيط وتوحيد المبادىء، وتيسير العمل المصرفى، حتى لا يضطر كل بنك لبدء دورة التعرف على العميل، رغم أنه متعامل بالفعل مع بنوك أخرى بالقطاع المصرفى .
يشار إلى أن مبادىء KYC أو اعرف عميلك، بيانات ضرورية يجب أن يحصل عليها البنك من العميل، حال التعامل لأول مرة، وتتضمن إجراءات محددة للتعرف على العميل، ومراقبة المعاملات وإدارة المخاطر، وفى الوقت الحالى يقوم العميل بملئ هذه البيانات فى كل مرة يبدأ فيها المعاملة مع بنك جديد.
تستهدف القواعد التى يبحثها اتحاد البنوك تعميم المبادىء والبيانات عبر تقنية سلاسل القيمة Block Chain لكل البنوك، حتى تكون متاحة فى أى وقت، ولا يضطر العميل لاستهلاك الوقت والجهد فى ملئ بيانات جديدة.
أوضح الذهبى، أن التوصل لهذا الاتفاق وتطبيقه على مستوى القطاع المصرفى يحقق تعاونًا غير مسبوق بين البنوك فى هذا الإطار، كما يجعل تعاملات العملاء أكثر سهولة، ما يخدم فى النهاية إستراتيجية الدولة لتحقيق الشمول المالي.
يذكر أن أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى، صرح الشهر الماضى لـ«المال» أن البنك المركزى يعمل فى الوقت الحالى على تدشين نموذج إلكترونى لمبادىء «اعرف عميلك« E-KYC وتدشين منصة خاصة بهذا النظام.
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