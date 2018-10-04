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الأستاذ الإمام محمد عبده.. عبقرى الإصلاح والتعليم (5)
الخميس 04 أكتوبر 2018 09:10 ص
رجائى عطية
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رجائى عطية
نعم، قد ترجع طريقة أو تقييد دراسة «العلوم الكونية» إلى أسباب أخرى غير الجمود والحجر على العقول من هذه الأسباب الخلط بين العلم الحقيقى والعلم الزائف..
فعلم الفلك مثلاً قد اختلط بعلم التنجيم، وانتقل من الثقات والأمناء إلى المحتالين الملفقين لأكاذيب الطوالع والعلاقات والأرزاق..
وعلم الكيمياء قد اختلط بتحضير الذهب وسحر المعادن وصناعة السموم بغير رقابة.
وعلم المنطق قد اختلط بالسفسطة والجدل، وظهر من طريقة تعليمه فى الأمم القديمة ما أدى إلى مفسدة العقول.
فليس الجمود وحده علة التقييد بالأمس.
وليست حرية الفكر وحدها هى التى رفعت هذه القيود اليوم.
على أن الحكمة البصيرة إذا تَحَيَّفَ عليها الجمود، وتحالفت الأثرة مع الجمود ذهبت أسباب هذه الحكمة وبقيت قيودها، وتحولت من الرقابة البصيرة إلى الحجر الأعمى والعداء اللجوج.
ومن أول الغيث، أن الشيخ حسن العطار الذى شغل إمامة الأزهر، قد أبدى وهو يبسط أصول الفقه على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع أبدى أسفه لإهمال علوم الحكمة واللغة، وبعد ذكره العلوم العصرية والإلمام بمؤلفاتها المترجمة الأوروبية عاد إلى بث الأسف لتراخى الدراسة التى جعل يضرب أمثلة لها.
والواقع أن الشيخ حسن العطار، وكما أبدى الأستاذ العقاد، كان مثلاً للعالِم المثقف بثقافة عصره، فقد ولد بالقاهرة سنة (1190 هـ 1776 م)، وتوفى بها سنة (1250 هـ 1835 م) وشهد الحملة الفرنسية وعاشر علماءها واستفاد من زيارة معاملها، وعاش زمنًا فى دمشق، وزمنًا فى «أشقودرة» فى ألبانيا، واجتهد فى تحصيل المعارف الحديثة، فدرس الطبيعة والفلك والهندسة والمنطق وطرفًا من علم الميكانيكا الذى كان يسمى بعلم الحيل، وألّف رسائل فى العمل بالإسطرلاب والبسائط، وتولى هذا العالِم الفاضل مشيخة الأزهر وهو لا تعوزه الغيرة على العلم الحديث والرغبة فى تعميمه واجتذاب العقول الناشئة إليه.
وكان هذا الإمام الفاضل الذى رشح تلميذه رفاعة الطهطاوى للسفر مع البعثة التعليمية إلى الغرب، ونصحه قبل سفره أن ينتبه لكل ما يلاقيه أو يراه فى هذه السفرة، ليكون نافعًا فيما قال له فى كشف القناع عن محيَّا تلك البقاع.
وقد صدق حدس الشيخ العطار، وصار التلميذ الناجح رفاعة رافع الطهطاوى صار نابغة جيله، ونبه الطهطاوى إلى فضل العلوم الحديثة التى أهمل محمد على الكبير تعميمها فى الجامع الأزهر، واختار الأستاذ العقاد غير قليل مما أبداه لبث الاهتمام بالعلوم الحديثة، وما ذكره عن الكتب التى طالعها، ككتاب «إحياء الفؤاد بمعرفة خواص الأعداد فى علم الأرثماتيقى»، وكتاب «عين الحياة فى علم استنباط الحياة»، ورسالة «الكلام اليسير فى علاج البواسير»، وكتاب «إتحاف البرية بمعرفة الأمور الضرورية فى علم الطب»، ورسالـة «منهج السلوك فى نصيحة الملوك» وغيرها.
وقد كان للشيخ الطهاوى إلمام لافت بالعلوم الطبية والرياضية وعلم الهيئة، وتلقى عن أشياخه الأعلام ما استطاع به الوقوف على حقائق هذه العلوم النافعة فى الوطنية، وكذلك كان العلامة الشيخ عثمان الوردانى الفلكى، والعلامة شيخ الأزهر الشيخ حسن العطار الذى امتدت مشاركاته فى هذه العلوم إلى العلوم الجغرافية وله كثير من الهوامش الجليلة على كتاب «تقويم البلدان» لإسماعيل أبى الفداء سلطان حماة المشهور بالملك المؤيد، وعلى طبقات الأطباء وغيرها، وكان وَلوعًا وُلوعًا شديدًا بسائر المعارف البشرية، وبدا ذلك فى تآليفه.
* * *
ويعتبر الأستاذ العقاد الفصل الذى نقل عنه من كتاب «مناهج الألباب المصرية فى مباهج الآداب العصرية» للطهطاوى يعتبر وثيقة «رسمية» من أهم الوثائق فى تاريخ التعليم بالجامع الأزهر، حيث قد اشتمل على ثبت صحيح بأسماء المؤلفات الكثيرة التى كانت تؤلف فى علوم الطب والرياضة والطبيعة وغيرها من العلوم التى تسمى بالعلوم الكونية تمييزًا لها من العلوم الإلهية أو الشرعية، وعلى أسماء مؤلفيها، وأسماء العلماء الذين كانوا يدرسونها وطريقتهم فى تحصيلها وتدريسها. وأنه من هذا «الثبت» الصحيح أن هذه العلوم الكونية كانت تحيط بصفوة المعارف البشرية إلى بداية القرن السابع عشر الميلادى، وأنها كانت دراسات «موسوعية» جامعية من طراز مناهجها فى أنحاء العالم.
وينوه الأستاذ العقاد إلى أن الطهطاوى قد دل بما كتبه عن التعليم الأزهرى دل على صراحة الرائد المجدد وحصافته فى وقت واحد، فكان صريحًا فى تنبيهه إلى ما أهمله محمد على الكبير فى تلك المسألة، وكان صريحًا فى تنبيهه العلماء إلى موضع تقصيرهم أو موضع مشاركتهم فى تبعة ذلك الإهمال.. وكان حصيفًا فى عنايته بسرد أسماء العلوم والمؤلفات التى سبق إليها العلماء الأسبقون، وفى تفطنه للوجهة التى اتجه إليها تيار الفكر الحديث فى البلاد، والأثر الملموس لهذه المسألة على الحس الوطنى والعاطفة القومية منذ الحملة الفرنسية وما نجم عنها من صدمة.
ورفاعة الطهطاوى فى دعوته نجباء الأزهر إلى العلم العصرى باسم السلف، إنما تسلم هذه العاطفة فيما يقول الأستاذ العقاد من حيث تركها رواد الفكر الحديث.
ومن المؤسف أن هذا النابغة، لم يتمكن من تقرير النظام الذى كان يؤثره لتعليم طلاب الأزهر، لأنه أُبعد إلى السودان فى أخريات أيامه لتنظيم التعليم فيه (أو هكذا قيل)، وتوفى سنة 1871 والأزهريون لا يتحفزون لتلك الخطوة التى كان يُنْتَظَر منهم أن يخطوها تشجيعًا للحكومة على سلوك هذا السبيل.
* * *
على هذه الحالة كان الجامع الأزهر حين وصل الشاب محمد عبده إلى القاهرة لينتظم بين طلابه .
المفترض فى الأزهر أن يكون بحكم السمعة والشهرة الموروثة جامعة عالمية تزود طلابها بكل ما وسعته العقول البشرية من معارف الماضى والحاضر وعلوم الدين والدنيا.
والحقيقة الواقعة أن دروسه يومئذ كانت مقصورة على قشور من علوم الفقه واللغة ومعوّل فى تلقيها على حفظ الذاكرة وقلّما يطالب أحد بوعيها والتصرف فى لفظها ومعناها.
وقد كان الراغبون فى تغيير هذه الحالة غير قليلين، ولكنهم كانوا لا يملكون سلطة التغيير، أو يؤثرون التمهل حتى يجىء طلب التغيير من أهله.
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