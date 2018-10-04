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بورصة وشركات
«تطوير مصر» تضخ 3 مليارات جنيه فى أعمال إنشائية العام المقبل
الخميس 04 أكتوبر 2018 09:00 ص
الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»
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الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»
بدور إبراهيم
كشف أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة « تطوير مصر» عن ضخ من 2 إلى 3 مليارات جنيه فى الأعمال الإنشائية لمشروعاتها، «فوكا باى» الساحل الشمالى، و «المونت جلالة» العين السخنة، و «بلوم فليدز» مستقبل سيتى، بالقاهرة الجديدة خلال العام المقبل.
وقال فى تصريحات خاصة لـ «المال» على هامش مشاركة شركته فى معرض «سيتى سكيب جلوبال 2018 فى دبى»، إن «تطوير مصر» استطاعت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى تحقيق %70 من المستهدف من المبيعات خلال 2018، كاشفا أنها تستهدف تحقيق مبيعات بأكثر من 7 مليارات جنيه، وسجلت حتى الآن منها أكثر من5 مليارات، وهو ما يعكس قدرتها بنهاية الربع الأخير من العام على تجاوز هذا الرقم.
وأشار إلى أن شركته ضخت خلال السنوات الأربع الماضية، فى السوق المصرية استثمارات فى الجانب الإنشائى تجاوزت 5 مليارات جنيه .
وأوضح أنها حصلت مؤخرًا على القرار الوزارى لمشروع «بلوم فليدز» بمستقبل سيتى، الذى تستهدف ضخ استثمارات فيه بقيمة 28 مليار جنيه، على 10 سنوات فى الجزء السكنى و5 مليارات فى الشق التعليمى.
وكانت «تطوير مصر» قد وقعت نهاية العام الماضى اتفاقية شراكة مع شركة «المستقبل» للتنمية العمرانية لتطوير415 فدانا باستثمارات 33 مليار جنيه، وتشمل الاتفاقية تطوير مشروع سكنى عمرانى متعدد الاستخدامات على 325 فدانا، وشراء 90 فدانا لمشروعات تعليمية تشمل جامعة ومدارس فى «مستقبل سيتى».
وأوضح «شلبى» أن الشركة تستهدف بنهاية العام الحالى تسليم وحدات بمشروع «فوكا باى« بالساحل الشمالى، والذى يقام على مليون متر مربع، وتضم مرحلته الأولى 150 وحدة، منها 45 فيلا والباقى وحدات سكنية، ومن المقرر تشغيله الصيف المقبل، وتسليم مرحلته الثانية نهاية 2019.
وفيما يتعلق بمشروع «المونت الجلالة» بالعين السخنة، قال إنه سيتم تسليم وحداته نهاية 2019.
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