المتحدة للمعادن تتفاوض لاقتراض 400 مليون جنيه

سهير محمد ومصطفى طلعت

تتفاوض الشركة المتحدة للمعادن، المملوكة بنسبة %99.8 لشركة السويدى إليكتريك، للحصول على قرض بقيمة 400 مليون جنيه من المصرف المتحد.

وأكدت مصادر لـ«المال» أن الشركة طلبت 200 مليون فى بداية المفاوضات، ثم رفعتها إلى 400 مليون جنيه بعد مباحثات مع مسؤولى البنك.

وأشارت المصادر إلى أن حصيلة القرض سيتم ضخها فى تمويل رأس المال العامل، وفتح اعتمادات مستندية لتوسعات الشركة فى أفريقيا، بالإضافة إلى شراء معدات حديثة.

وتأسست شركة تصنيع القضبان النحاسية المصرية - المتحدة للمعادن، عام 1998، وسبق أن حصلت على قرض بقيمة 25 مليون دولار العام الماضى من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لتطويرها.

ووفقا للقوائم المالية المالية المجمعة فى 30 يونيو، فإن القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركة السويدى اليكتريك تبلغ 7.7 مليار جنيه، مقابل 7.1 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2017 .

وسجلت «السويدي» إيرادات 20.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل 20.6 مليار فى الفترة المماثلة من 2017، فى حين وصلت الأرباح إلى 2.4 مليار، مقابل 3 مليارات جنيه، بسبب ارتفاع التكاليف إلى 16.6 مليار، مقارنة مع 15.9 مليار جنيه.

وأقرت لجنة القيد بالبورصة مؤخراً تجزئة القيمة الاسمية لسهم السويدى من 10 جنيهات إلى جنيه واحد، مع بقاء رأس المال المصدر كما هو.



