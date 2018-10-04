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اقتصاد وأسواق
الحكومة تتحرك لإنقاذ القطن
الخميس 04 أكتوبر 2018 08:55 ص
القطن المصري
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القطن المصري
3 شركات قابضة تتفق مع ممثلى المنتجين لشراء 450 ألف قنطار
كتبت - دعاء حسنى والصاوى أحمد
علمت «المال» من مصدر مسئول أن اتفاقًا مبدئيًّا تم أمس بين كل من جمعية منتجى القطن برئاسة وليد السعدنى و3 شركات حكومية تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج هى «الدلتا» و«الوادى» و«مصر»، للتعاقد على شراء كميات من المزارعين تقدر بنحو 450 ألف قنطار أغلبها لأقطان الإكثار بسعر 2700 جنيه للقنطار.
وأكد البرلمانى عبدالفتاح سراج، عضو اللجنة التنسيقة للقطن ورئيس جمعية الأراضى المستصلحة، أنه تم الاتفاق على شراء كميات تصل إلى 450 ألف قنطار لأقطان الإكثار، بسعر 2700 جنيه للقنطار «صافى» للمزارع، وتتحمل الشركات الحكومية فروق مصروفات الشحن عوضًا عن المزارعين بقيمة تقترب من 80 جنيهًا عن كل قنطار.
وأشار سراج إلى أن كمية أقطان الإكثار المنزرعة الموسم الحالى، تبلغ 120 ألف فدان، موضحًا أن تلك الخطوة ستدفع أسعار القطن للتحسن، مشيرا إلى أن هناك اتجاهًا داخل الوزارة والبرلمان لعدم ترك مزارعى القطن فريسة للتجار.
وأضاف أن تمويل شراء الشركات الحكومية للكميات المتفق عليها، ستتم عبر قروض من البنوك، مشيرًا إلى أن العقود النهائية تم صياغتها ولكن تحريرها مرهون بإتاحة التمويل.
وقال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، إن أزمة القطن حاليًّا متوقفة على تدبير مصادر للتمويل.
وأضاف أنه بانتظار عودة وزير الزراعة دكتور عز الدين أبوستيت من جولته الحالية بإيطاليا لاستكمال حل أزمة القطن التجارى لمحصول 2018.
ويواجه مزارعو القطن أزمة فى تسويق إنتاج 2018 بسبب زيادة المعروض هذا العام بنحو مليون قنطار عن العام الماضى، مسجلا 2.4 مليون قنطار، مقابل 1.4 مليون فى2017، فضلا عن 200 ألف قنطار متبقية من الموسم السابق، وتسببت زيادة المعروض وقلة الطلب الداخلى والخارجى إلى تراجع سعر القنطار المحلى.
وأعلنت الحكومة فى فبراير الماضى وقبل بدء زراعة المحصول عن سعر ضمان لشراء القطن من المزارعين بواقع 2700 جنيه لأصناف وجه بحرى، و2500 لوجه قبلى، ولكنها لم تنفذه حتى الآن رغم هبوط سعر القطن ليصل إلى 2500 جنيه لأصناف وجه بحرى، و2400 لأصناف وجه قبلى، هبوطًا من 2800 جنيه فى بداية الموسم سبتمبر الماضى.
وكشفت مصادر لـ«المال»، عن أن اجتماعًا تم أمس الأربعاء بين الشركات الحكومية وجمعية منتجى القطن، وتم الاتفاق على بنوده الرئيسية كالكميات والسعر، ولكنه لم يحرر بعد، ومن المنتظر توقيعه خلال أيام.
وأوضح المصدر أنه تم التوصل بعد مفاوضات أمس على أن سعر شراء القطن من المزارعين سيكون 2700 جنيه للقنطار صافى دون اختصام شيء منه، فيما ستتحمل الشركات الحكومية مصاريف الشحن.
وأوضح المصدر: «توقيع العقد قد يتزامن مع الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر، لطمأنة الفلاحين على تسويق المحصول هذا العام بسعر الضمان الذى أعلنته الحكومة قبل بدء موسم الزراعة، كما أن الشركة القابضة حريصة على التدخل لشراء كميات من القطن لحماية المحصول ولضبط السوق».
وأضاف أن العقد حال توقعيه سيمثل شراء كميات تقل عن ثلث محصول القطن هذا العام، إذ إن كامل أقطان الإكثار «تستخدم بذورها للزراعة للموسم التالى»، وتبلغ 750 ألف قنطار هذا العام، والكميات التى ستتعاقد عليها الشركات الحكومية لن تمثل كل كميات الإكثار، ولكن تدخلها للشراء سيُسهم فى ضبط السوق.
وأشار المصدر إلى أن مشكلة تسويق الأقطان حال تحرير هذا العقد، ستكون حلت جزئيًّا إذ لايزال ثلثا المحصول لم يجرِ تسويقه بعد.
وأضاف أنه لحل مشكلة تسويق القطن لموسم 2018/2019، فإنه يجب خفض سعر الفائدة على تمويل تجارة القطن عن سعرها الحالى بين %17.5 إلى %20، ليتمكن التجار خاصة الشركات الصغيرة من شراء المحصول والاتجار فيه دون مخاطر مرتفعة، إذ يكلف سعر الفائدة الحالى الشركة 600 جنيه إضافية عن كل قنطار حال احتفاظها بالأقطان على مدار الموسم.
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