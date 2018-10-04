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بورصة وشركات
«أبو قير» تضخ 17.22 مليون شيكارة سماد بسعر التكلفة
الخميس 04 أكتوبر 2018 08:50 ص
أبوقير للأسمدة
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أبوقير للأسمدة
المال- خاص
عقدت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية مؤخرا، جمعيتها العمومية، لمناقشة نتائج أعمال العام المالى الماضى 2017 - 2018.
وقال الكيميائى سعد أبو المعاطى، رئيس الشركة والعضو المنتدب، إن الشركة شهدت تطورات كبيرة خلال العام المالى، سواء فى العمرات المختلفة للصانع وتدشين خطوط إنتاج جديدة.
ولفت إلى أن الشركة تبنت خطة لزيادة الإنتاجية للأسمدة الصلبة بزيادة %14 عن المخطط لها، و حققت الخطة التسويقية لمنتجات الشركة من الأسمدة الصلبة بزيادة %11.
وأوضح أن الشركة استطاعت تحقيق أرباح 3 مليارات جنيه قبل الضرائب والمخصصات بزيادة %199 عما هو مخطط و %6 عن العام السابق، وبلغ صافى الربح 2.4 مليار جنيه، بعد الضرائب بزيادة %204 عما هو مخطط و%8 عن العام قبل الماضى، لافتا إلى أن الشركة تحملت ضرائب 592 مليون جنيه للعام المالى الماضى.
وتابع أن الشركة قامت بضخ 17.22 مليون شيكارة أسمدة بأنواعها المختلفة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بسعر التكلفة، وبدعم يقدر بنحو 1.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى تصدير كمية من الأسمدة الصلبة بالأسعار الحرة، ووفرت نحو 259 مليون دولار حصيلة الصادرات العام الماضى، مقابل 171 مليون دولار عن العام قبل الماضي.
وأضاف أن الشركة قامت بسداد آخر قسط مستحق للشركة القابضة للغازات الطبيعية ليكون إجمال 630مليون جنيه.
وأشار إلى أن عمليات الإحلال والتجديد والمشروعات المستقبلية تتم وفق برامج زمنية محددة، علاوة على عمل إحلال وتجديد لمصانع ومبان ومنشآت الشركة بالكامل، والتى أعادت إلى الشركة شبابها و تعميم الأنظمة الإلكترونية فى جميع تعاملات ومراسلات الشركة الداخلية والخارجية، وعمل برامج لتخطيط الصيانة والمخازن.
وأوضح أنه تم رفع القيمة السوقية للشركة بالبورصة من 8.5 مليار جنيه تقريبًا فى مارس 2017 إلى 40 مليارا حاليًا، علاوة على الانتهاء من مشروع وحدة إزالة الأملاح لمصنع أبو قير (1) بطاقة 450 م3 / الساعة بقيمة تعاقدية 4.250 مليون يورو، بالإضافة إلى 11 مليون جنيه، وتم إدخاله حيز التشغيل/ إلى جانب الانتهاء من تشغيل مصنع البلاستيك بكامل طاقته الإنتاجية40 مليون شيكارة سنويًا، وبتكلفة إجمالية 5.2 مليون يورو، بالإضافة إلى19 مليون جنيه.
وأكد أنه جار تشغيل مشروع لمعالجة مياه الصرف الصناعى، ومتوقع الانتهاء منه فى أكتوبر الجارى بقيمة تعاقدية 7.8 مليون يورو بالإضافة إلى 88 مليون جنيه، علاوة على العمل على توقيع العقد مع شركة « أودا« الألمانية لتنفيذ مشروع الحامض والنترات بطاقة 200 ألف طن سنويًا.
وقال إنه تم تدبير القروض اللازمة للمشروع من خلال البنوك المحلية، والمشاركة فى مشروع الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة بنسبة %10 ، مشيرًا إلى أنه جار عمل الدراسات اللازمة لمشروع إنتاج الميثانول والكالسيوم أمونيوم نيتريت بتكلفة تبلغ 2 مليار دولار.
وكشف عن أنه جار إسناد مشروع السماد المخلوط ذات الحبة الواحدة وبتكلفة 86 مليون يورو، بالإضافة إلى643 مليون جنيه، علاوة على البدء فى الدراسات الفنية لمشروع تحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية 100000 م3 فى اليوم.
وأوضح « أبو المعاطى« أنه جار عمل الدراسات اللازمة لمشروع إنتاج الميثانول والكالسيوم أمونيوم نيتريت بتكلفة استثمارية 2 مليار دولار، ومشروع إعادة تأهيل مصنع السماد المخلوط.
تجدر الإشارة إلى أن ملكية شركة أبو قير للأسمدة تتوزع بين هيئة البترول وهيئة التنمية الصناعية وشركة «كيما» وشركة الأهلى كابيتال، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبنك الاستثمار القومى، وبنك ناصر الاجتماعى، ومصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، وصناديق الاستثمار، والأفراد واتحاد العاملين المساهمين.
ووافقت الجمعية العمومية على توزيع كوبون نقدى على المساهمين بواقع 1.1 جنيه للسهم، عن أرباح العام المالى 2017 - 2018 على أساس عدد الأسهم بعد الزيادة بنحو 1.26 مليار سهم، مقابل 10.5 جنيه للسهم على أساس 126.2 مليون سهم (قبل التجزئة) فى العام الماضى تداول 1.05 جنيه للسهم على أساس عدد الأسهم بعد التجزئة.
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