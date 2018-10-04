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الإسكندرية
«مطروح» تعيد النظر فى الإجراءات القانونية لإعلانات الطريق الساحلى
الخميس 04 أكتوبر 2018 08:45 ص
كوبري الطريق الساحلي
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المال- خاص
بدأت محافظة مطروح اتخاذ خطوات لتحديد ورصد المواقف القانونية لبعض المشروعات القائمة للحفاظ على حقوق الدولة.
وكشفت مصادر مطلعة أن اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح كلف سكرتير عام المحافظة تامر سعيد، برئاسة اللجنة المشكلة لمراجعة موقف كل المشروعات الاستثمارية والخدمية على أرض المحافظة.
وأوضحت « المصادر» أن محافظ مطروح قرر تشكيل تلك لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة مؤخرا، بهدف مباشرة الإجراءات القانونية لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق الدولة بعد مراجعة موقف كل المشروعات الاستثمارية والخدمية على أرض المحافظة.
وأشارت إلى أن «الغرابلى» طالب بضرورة تعظيم الموارد وزيادة عائدها لتعود على تحسين و جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفتت إلى أنه من المقرر أن يتم عند إعداد المخططات المستقبلية مراعاة بعض الأبعاد المستقبلية مثل زيادة وجذب السكان فى إقامة المشروعات الاستثمارية والخدمية فى إعداد تلك المخططات.
وكشفت « المصادر» عن صدور توجيهات لرؤساء المدن بسرعة مراجعة الموقف القانونى لمداخل القرى السياحية والإعلانات على الطريق الساحلى مع عمل لجنة لحصر جميع التعديات و إزالتها وتطبيق القانون على الجميع.
تجدر الإشارة إلى أن مطروح شهدت مؤخرا توقيع عدة عقود لمشروعات استثمارية فى المجال الصناعى والسياحى والعقارى وبعض المنشآت التعليمية، فى نطاق عدد من مراكزها الثمانية، ودخل بعض تلك المشروعات حيز التنفيذ وبدأت الأعمال الإنشائية فيها بعد استخراج التراخيص اللازمة.
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