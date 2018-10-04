EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
خطوط طيران مباشرة بين الإسكندرية ودول أوروبا
الخميس 04 أكتوبر 2018 08:41 ص
مصر للطيران
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
وكالة سلامة الطيران الأوروبية تعتمد إيرباص A321neo
برنامج جديد لتحفيز الطيران
مصر للطيران
معتز محمود
قال على المانسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إنه تم تدشين عدة خطوط طيران مباشر بين مدينة الإسكندرية وبعض الدول الأوربية، بهدف زيادة عدد السائحين للمدينة.
وأضاف أن التشغيل بدأ مع بداية الموسم الصيفى، عبر شركتى «أير كايرو» و طيران العربية، لافتا إلى أن أبرز تلك الخطوط مع قبرص وإيطاليا واليونان.
وأوضح أن السياحة الأجنبية التى تصل إلى محافظة مطروح عبر طيران «الشارتر« تستهدف منتجعات الساحل الشمالى بصفة رئيسية، لافتا إلى أن مدينة الإسكندرية لها طبيعة خاصة لكونها تضم القلعة ومتاحف ومكتبة الإسكندرية ومدينة متكاملة.
وأشار إلى أنه برغم أن الإسكندرية مدينة ساحلية فهى لا تضم شواطئ مخصصة للسياحة الأجنبية لتشجيعهم على ارتيادها.
وطالب بتوفير آلية للاستجمام والتمتع بالشاطئ للسائح الأجنبى الذى يقصد الإسكندرية، وهو ما لا يتوافر حاليًّا خارج الشواطئ الخاصة، لافتًا إلى أن توفير تلك الشواطئ يتيح للسائح التواجد بها حتى الخامسة مساء والاستمتاع بها.
ولفت إلى أن عدد الشواطئ الخاصة بمدينة الإسكندرية محدود، ولا بد من زيادته ليساعد على الترويج السياحى للمدينة الساحلية، لافتًا إلى أن ساحل الإسكندرية يمتد لنحو 17 كيلو مترا، ويضم فى معظمه شواطئ عامة لا تناسب بعض قطاعات المواطنين المصريين أو السياحة الأجنبية الوافدة للبلاد.
وأشار إلى أن هناك بعض الممارسات والعادات السلبية التى تظهر خلال الموسم الصيفى بالإسكندرية من بعض زوارها من عدد من المحافظات، لافتا إلى أن تلك الممارسات تسئ إلى المظهر العام للمدينة وتنعكس على سمعتها والقدرة على الترويج السياحى لها.
وطالب بوضع حد لتلك الظواهر، مقترحا تخصيص شواطئ عامة بسيدى كرير و أبو تلات لأبناء المحافظات الأخرى حفاظا على المظهر الحضارى للمدينة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا