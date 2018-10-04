السوق الملاحية تطالب بالمزيد من التخفيضات على أنشطة القرار 800

رضا إسماعيل

السيد فؤاد



علمت «المال» أن قطاع النقل البحرى التابع لوزارة النقل، ويتخذ من الإسكندرية مقرا له يدرس منح تخفيضات على نشاط تموين السفن، بالقرار 800 لعام 2016، والخاص بمقابل الانتفاع بالموانئ المصرية.



وقال اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى، إن هناك تنسيقا يجرى مع هيئة قناة السويس، وغرف الملاحة البحرية، حول تلك التخفيضات، مشيرا إلى أن «النقل« اقترحت تخفيضا يصل إلى قرابة %50 على كل البنود التى يشملها هذا النشاط بالقرار 800، مشيرا إلى أن هناك مطالبات بالمزيد من التخفيضات بالقرار.



وتابع أن قطاع النقل البحرى طالب غرف الملاحة بموافاة القطاع برؤيتهم حول الحوافز التى يمكن منحها بهذا النشاط، حتى يمكن لمصر الحصول على حصة حاكمة فى تموين السفن بالوقود والاستفادة من موقعها.



كان قطاع النقل البحرى، قد عقد اجتماعا مؤخرا مع غرف ملاحة الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، والسويس، لمناقشة سعر مقابل التداول لتموين السفن والمواد البترولية / المياه وضرورة موافاة قطاع النقل البحرى بطلبات شركات التوريدات البحرية التابعة لتلك الغرف بالمشكلات التى واجهتهم عند تطبيق القرار، علاوة على موافاة القطاع بأسعار الموانئ المجاورة، خاصة التى هربت إليها السفن خلال العامين الماضيين، وتضمنت مقترحات لجذب السفن للتموين فى مصر، وأسباب عزوف السفن عن التموين بها.



واعتبر العاملون بهذا النشاط أن القرار 800 لعام 2016 أدى إلى رفع رسوم الخدمات البحرية 100 %، وأن رسوم توريد طن المياه للسفن البحرية زاد من 6 دولارات إلى 12، مما أدى إلى عزوف السفن عن شراء احتياجاتها من المياه داخل موانئ السويس.



وأدى القرار« 800» إلى رفع رسوم تموين السفن بالوقود إلى 20 دولارًا للطن، مما جعل الموانئ المحلية خارج نطاق المنافسة مع المجاورة، خاصة السعودية والإمارات.



يذكر أن وزير النقل أصدر القرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016 بتاريخ 14-12-2016 بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، ومقابل الانتفاع بها، وتم إلغاء العمل بالقرارات الوزارية أرقام 180 - 73 - 332 - 520 – 512 لسنة 2003 .



وحسب القرار 800 لسنة 2016 تطرق الفصل الخامس إلى نشاطى الأشغال البحرية والتوريدات البحرية، ليفرض رأس مال على تلك الشركات 250 ألف جنيه لكل نشاط على حدة، بعد أن كان 50 ألفا فقط فى القرار 520 لسنة 2003، وانخفضت رسوم التخفيض من 5 سنوات إلى 3، إلى جانب سداد 3 آلاف جنيه لكل نشاط عند تجديد الترخيص، وهو نفس المعدل فى القرارات القديمة.



وبالنسبة لنشاط تموين السفن، رفع القرار رأس مال الشركات المرخص لها لتصل إلى مليونين بعد أن كان مليونا فقط، وأبقى على الترخيص لمدة 5 سنوات، على أن يدفع مقابل إصدار أو تجديد الترخيص 150 ألف جنيه.



وحدد مقابل الانتفاع بالترخيص لنشاط تموين السفن بواقع 20 دولارا للطن للسفن الأجنبية، و6 دولارات للمياه، و 10 دولارات للطن أو ما يعادلها بالجنيه للسفن المصرية، و3 دولارات لتموين المياه أو ما يعادلها بالجنيه.



وكانت تلك المادة فى القرارات السابقة تنص :« يؤدى مقابل الانتفاع بالترخيص 0.50 جنيه / طن للسفن المصرية و دولار / طن للسفن الأجنبية«.



من ناحية أخرى، قال رئيس قطاع النقل البحرى اللواء رضا إسماعيل، إن منح «النقل» مؤخرا رؤساء الموانئ آلية الحوافز فى التسعير والتشغيل، سيكون له دور كبير فى عودة الخطوط الملاحية التى هربت من الموانئ المصرية.



وأشار إلى أن رئيس الهيئة يعد أكثر اطلاعا على خريطة الخطوط الملاحية المتعاملة معه، ويعلم أى آليات الحوافز التى يمكن منحها لهذا الخط أو التحالف، ويشترط لإقرار تلك الحوافز موافقة المجلس الأعلى للموانئ.



كان وزير النقل هشام عرفات، قد أشار سابقا إلى أن قرار منح رؤساء الموانئ آلية التسعير والتشغيل، يهدف إلى تنشيط حركة التداول بكل ميناء، وجذب المستثمرين والمشغلين فى النقل البحرى والموانئ، وفقا لظروف وطبيعة كل ميناء، وبما يحقق التكامل بين الموانئ المصرية ورفع قدرتها التنافسية مع الموانئ الأجنبية.



وأشار إلى أنه يتم منح هذه الحوافز فى ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية التى تجريها الموانئ، سواء بمعرفتها أو بواسطة مكاتب استشارية متخصصة، على أن يصدر قرار مجلس إدارة الهيئة بالأغلبية المطلقة، لتسرى الحوافز التى تمت الموافقة عليها من مجلس إدارة الهيئة، بشرط موافقة المجلس الأعلى للموانئ.

