تفاصيل صفقة مصر للطيران لبيع واستئجار 14 طائرة

طائرة تابعة لشركة مصر للطيران

تغيير العلامة التجارية الخاصة بوحدات «بومباردييه C Series» لـ«إيرباص 220» بعد استحواذ الأخيرة عليها



دعاء محمود



أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن طرح 14 طائرة (للبيع، والبيع مع إعادة الاستئجار) فى مزايدة عامة بالمظاريف المغلقة يوم 13 نوفمبر المقبل، حيث تطرح الشركة طائرتين من طراز A321-200 بالمزاد، و3 من طراز E170 على أن يتم تسلمها فوريا، بتأمين ابتدائى قيمته 50 ألف دولار لكل طائرة سيتم تقديم العطاء عليها.



كما سيتم طرح 9 طائرات من طراز E170 للبيع وإعادة الاستئجار بالمزاد، بتأمين ابتدائى 50 ألف دولار لكل طائرة سيتم تقديم عطاء عليها.



وقال مصدر بوزارة الطيران إن هذا الإجراء يأتى فى إطار خطة شركة مصر للطيران لإحلال وتجديد حجم أسطولها البالغ حالياً نحو 69 طائرة، موزعة بين 54 لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، و12 طائرة من طراز إمبراير لشركة إكسبريس و3 للشحن الجوى.



وأضاف المصدر أن «مصر للطيران» خاطبت الشركات المعنية للتقدم فى المزايدة، مضيفا أن الطائرات الأربعة شعر المقرر بيعها وإعادة استئجار بعضها موزعة كالتالى: 12 طائرة تمثل أسطول شركة «إكسبريس» للخطوط الإقليمية والداخلية التابعة للشركة القابضة، وطائرتان من طراز A321-200 تابعتان لشركة الخطوط الجوية.



وكشف عن قيام شركة إيرباص مؤخراً بالاستحواذ على حصة %50.1 من برنامج «C Series» من الطائرات التابعة لشركة بومباردييه، موضحا أن هذه الشراكة أسفر عنها تغيير العلامة التجارية لطائرة بومباردييه «C Series CS100 – CS300» إلى «إيرباص 220»، والمقرر تسلم 12 طائرة منها لصالح شركة إكسبريس حتى عام 2020.



وكانت شركة مصر للطيران قد تعاقدت خلال العام الماضى، مع شركة بومباردييه للطائرات التجارية، من خلال التوقيع على خطاب نوايا، تحصل بموجبه مصر للطيران على 12 طائرة، من طراز «CS300»، لتنضم لأسطول الشركة تباعاً حتى عام 2020 بتكلفة 1.1 مليار دولار، و12 طائرة أخرى لها الحق فى شرائها حتى 2026 بتكلفة 2.2 مليار.



وفى سياق متصل، أعلن الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران فى تصريحات صحفية سابقة، عن استهدافه تحديث %50 من أسطول الشركة حتى عام 2023 على أن يتم تحديث الجزء الثانى من الأسطول من عام 2023 إلى 2027.

