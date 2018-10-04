فيديو| أساطير معاصرة.. معرض لفنان لبناني في ساقية الصاوي

رحاب صبحي:



"أساطير معاصرة".. هو عنوان معرض الفنان اللبناني، محمد عبدالله، الذي يُقام حاليا بقاعة "الكلمة" في ساقية عبدالمنعم الصاوي.



يستمر المعرض حتى الـ9 من أكتوبر الجاري، ويضم مجموعة من اللوحات المميزة، استخدم فيها، عبدالله، خامة "الأكريليك"؛ ليعبر عن موضوع لوحاته التي تجمع ما بين الأصالة والمعاصرة، موظفة تقنيات وأدوات أكثر من مدرسة فنية.





