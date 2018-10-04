EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
فيديوهات المال
فيديو| أساطير معاصرة.. معرض لفنان لبناني في ساقية الصاوي
الخميس 04 أكتوبر 2018 03:15 ص
معرض لفنان لبناني في ساقية الصاوي
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
الأجندة الثقافية.. الفن الأصيل في ساقية الصاوي الليلة
صالون الربيع بساقية الصاوي في أبريل.. تعرف عليها
الأجندة الثقافية.. وسط البلد في ساقية الصاوي
معرض لفنان لبناني في ساقية الصاوي
رحاب صبحي:
"أساطير معاصرة".. هو عنوان معرض الفنان اللبناني، محمد عبدالله، الذي يُقام حاليا بقاعة "الكلمة" في ساقية عبدالمنعم الصاوي.
يستمر المعرض حتى الـ9 من أكتوبر الجاري، ويضم مجموعة من اللوحات المميزة، استخدم فيها، عبدالله، خامة "الأكريليك"؛ ليعبر عن موضوع لوحاته التي تجمع ما بين الأصالة والمعاصرة، موظفة تقنيات وأدوات أكثر من مدرسة فنية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا