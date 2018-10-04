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سيـــاســة
القنصلية السعودية بإسطنبول: نتابع أنباء اختفاء الصحفي جمال خاشقجي
الخميس 04 أكتوبر 2018 02:31 ص
جمال خاشقجي
أخر الأخبار
جمال خاشقجي
رويترز
قالت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في إسطنبول إنها تتابع ما ورد في وسائل الإعلام عن اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي بعد خروجه من مبنى القنصلية.
وأكدت القنصلية أنها تقوم بإجراءات المتابعة والتنسيق مع السلطات التركية لكشف ملابسات اختفاء خاشقجي.
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