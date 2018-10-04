EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
البنك الدولي: مصر حققت تقدمًا في تطوير شبكات الأمان الاجتماعي
الخميس 04 أكتوبر 2018 12:44 ص
البنك الدولي
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
البنك الدولي: إعادة الإعمار في العراق هي القوة الدافعة للاقتصاد
البنك الدولي يوضح أثر زيادة أسعار النفط على دول الشرق الأوسط
البنك الدولي: مصر ضمن 5 دول بالشرق الأوسط دخلها متوسط
البنك الدولي
سمر السيد:
أكد البنك الدولي أن معظم البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستواجه صعوبات؛ بسبب التشبث العنيد ببرامج التأمينات الاجتماعية التقليدية، والتي تكون عادة غير منصفة أو قابلة للاستمرار من الناحية المالية، ومحدودة في تغطيتها، مضيفًا أنه لم يتم تطوير شبكات الأمان الاجتماعي بشكل كاف، ولا تزال أطرها المؤسسية ضعيفة على الرغم من التقدم المهم الذي حققته بعض البلدان مثل مصر والأردن والمغرب وفلسطين.
ولفت في تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر اليوم بعنوان "اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" إلى أن القيود السياسية ستلعب دورا مهما في التحولات، لا سيما في البلدان التي قد يقاوم فيها أصحاب المصلحة، مثل النقابات، التغيير بشدة، وتعد تونس مثالا واضحا على ذلك.
وأكد أهمية أن توفر سياسات الحماية الاجتماعية في الاقتصاد الجديد حزمة شاملة من البرامج والمزايا والخدمات، من التأمينات الاجتماعية إلى شبكة الأمان الأساسية، والخدمات الاجتماعية وخدمات التوظيف المتقدمة، وتوسيع الحماية الأساسية لتشمل الجميع.
وقال إنه لن تتطلب الحماية الاجتماعية التكيف مع واقع البيئة التكنولوجية الجديدة فحسب، بل ستتأثر أيضا كيفية تفاعلها مع قاعدة عملائها المتغيرة بالتقدم التكنولوجي، لافتاً إلى أنه يمكن للاقتصاد الرقمي تقديم أنظمة ثورية لتحديد الهوية من شأنها تحسين قدرة الحكومات على الوصول إلى الفقراء من خلال برامج شبكات الأمان باستخدام قواعد بيانات القياسات الحيوية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات الإدارية المتصلة بها.
وأضاف أنه سيحدّ تحسين وسائل تحديد الهوية من المجال أمام القرارات التقديرية للجهاز البيروقراطي، وسيخفض بشكل كبير أخطاء الإدراج والاستبعاد، ويساعد في مواجهة الفساد، كما أن أنظمة الدفع التي تحول المزايا الاجتماعية إلى الأسر تُظهر بوضوح أهمية تكنولوجيا الهواتف المحمولة في تحسين دقة المدفوعات، وتقليص تكاليف الوساطة المالية بشكل كبير ومكافحة الفساد في تقديم الخدمات.
وذكر أنه توفر السجلات الاجتماعية التي تدعمها التكنولوجيا بوابة واحدة لكل من يبحث عن المساعدة عن طريق تسهيل تحديد مدى استيفاء معايير الأهلية والوصول إلى البرامج الاجتماعية المختلفة، وتعمل أنظمة إدارة القضايا التي تدعمها التكنولوجيا على تسهيل إحالة المستفيدين المؤهلين إلى الخدمات التي تلبي احتياجاتهم.
وأكد أنه المدفوعات الرقمية تساعد في ضمان وصول المزايا للأشخاص المناسبين، في الوقت المناسب وبالقدر الصحيح، مع تعزيز الشمول المالي ويمكن أن تساعد التكنولوجيات الرقمية أيضا في الحد من الأخطاء والاحتيال والفساد في مدفوعات الحماية الاجتماعية بشكل عام.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا