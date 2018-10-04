تغطية الطرح الخاص لأسهم ثروة كابيتال 10.8 مرة

ثروة كابيتال لوجو

مصطفى طلعت



أعلنت شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية عن تغطية الطرح الخاص لأسهم الشركة بنحو 10.8 مرة من المؤسسات المالية العالمية والعربية وصناديق الاستثمار والأفراد ذوي الملاءة المالية.



وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب حوالي 21 مليار جنيه، كما تم تحديد السعر النهائي للطرح العام البالغ 19.5 مليون سهم بـ7.36 جنيه، على أن ينتهي تلقي الاكتتاب فيه يوم 10 أكتوبر الجاري.



وتقوم بلتون المالية القابضة بدور مستشار ومروج الطرح بينما يتولي مكتب معتوق بسيوني دور المستشار القانوني للطرح.