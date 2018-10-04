EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
تغطية الطرح الخاص لأسهم ثروة كابيتال 10.8 مرة
الخميس 04 أكتوبر 2018 12:12 ص
ثروة كابيتال لوجو
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
35 % زيادة في صافي أرباح ثروة كابيتال بالنصف الأول
7.36 جنيه السعر النهائي لطرح أسهم ثروة كابيتال بالبورصة
قيد أسهم ثروة كابيتال القابضة على قاعدة بيانات البورصة
حازم موسى: «ثروة كابيتال» تنتهج سياسة توسعية تزامناً مع الطرح بالبورصة
ثروة كابيتال لوجو
مصطفى طلعت
أعلنت شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية عن تغطية الطرح الخاص لأسهم الشركة بنحو 10.8 مرة من المؤسسات المالية العالمية والعربية وصناديق الاستثمار والأفراد ذوي الملاءة المالية.
وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب حوالي 21 مليار جنيه، كما تم تحديد السعر النهائي للطرح العام البالغ 19.5 مليون سهم بـ7.36 جنيه، على أن ينتهي تلقي الاكتتاب فيه يوم 10 أكتوبر الجاري.
وتقوم بلتون المالية القابضة بدور مستشار ومروج الطرح بينما يتولي مكتب معتوق بسيوني دور المستشار القانوني للطرح.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا