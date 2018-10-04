البنك الدولي: إعادة الإعمار في العراق هي القوة الدافعة للاقتصاد

البنك الدولي

سمر السيد:



قال تقرير حديث صادر عن البنك الدولي إنه سيظل التعافي من الصراع، والاستثمار في إعادة الإعمار هما القوة الدافعة للاقتصاد العراقي في السنوات القادمة، بعد القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية.



ويقدر البنك الدولي، في تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر اليوم بعنوان "اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، تكلفة إعادة الإعمار بمبلغ 88 مليار دولار، متوقعا أن يتعافى النمو الاقتصادي في العراق بشكل طفيف عام 2018، مدعوما في ذلك بتحسن الأوضاع الأمنية وارتفاع أسعار النفط.



وأضاف أنه من المفترض أن يرتفع معدل النمو ارتفاعا ملحوظا عام 2019 بسبب زيادة إنتاج النفط كما سينتعش الاقتصاد العراقي غير النفطي بقوة ويبقى إيجابيا مع انطلاق عملية إعادة الإعمار، وسيستمر مركز المالية العامة في التحسن حيث إن ارتفاع أسعار النفط سيسفر عن زيادة الإيرادات، مما يتيح المجال لتمويل عمليات إعادة الإعمار وذلك إذا استمر العراق في احتواء العجز وتراكم الديون.



غير أن البنك الدولي أكد أن عدم اليقين السياسي في أعقاب انتخابات مايو الماضي قد يؤخر جهود إعادة الإعمار، مما يعطل النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.