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ثقافة وفنون
نجوم الفن يزينون حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
الخميس 04 أكتوبر 2018 09:46 ص
مهرجان الاسكندرية السينمائي
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مهرجان الاسكندرية السينمائي
أحمد حمدي
انطلقت مساء الأربعاء، فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي، بمكتبة الإسكندرية، تحت شعار "القدس عربية"، واختيرت المغرب ضيف شرف المهرجان .
وتوافد عدد كبير من نجوم ونجمات الفن لحضور حفل الافتتاح، وفي مقدمتهم فاروق الفيشاوي ونجله أحمد الفيشاوي، ورجاء الجداوي، وسوزان نجم الدين ، والهام شاهين ، ووفاء عامر ، ودريد لحام ، وعائشة بن احمد ، وغيرهم.
وتم تركيم النجم فاروق الفياشوي في هذه الدورة بحفل الافتتاح .
ثقافة وفنون
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