نجوم الفن يزينون حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

أحمد حمدي



انطلقت مساء الأربعاء، فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي، بمكتبة الإسكندرية، تحت شعار "القدس عربية"، واختيرت المغرب ضيف شرف المهرجان .



وتوافد عدد كبير من نجوم ونجمات الفن لحضور حفل الافتتاح، وفي مقدمتهم فاروق الفيشاوي ونجله أحمد الفيشاوي، ورجاء الجداوي، وسوزان نجم الدين ، والهام شاهين ، ووفاء عامر ، ودريد لحام ، وعائشة بن احمد ، وغيرهم.وتم تركيم النجم فاروق الفياشوي في هذه الدورة بحفل الافتتاح .