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رياضة

المصري يسقط بكمين فيتا كلوب بالكونفدرالية.. والحسم في كينشاسا

فريق المصري مع فيتا كلوب
فريق المصري مع فيتا كلوب
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فريق المصري مع فيتا كلوب

علي المصري

سقط فريق الكرة بالنادي المصري، في الكمين الذي نصبه ضيفه فيتا كلوب الكونغولي، في استاد بورسعيد، بعدما تعادلا سلبيا بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد اﻷفريقي "الكونفدرالية".

حاول المصري الذي ساندته جماهير عفيره في مدرجات ملعب بورسعيد، تعدت 15 ألف متفرج، التسجيل وخطف هدف، من أجل تسهيل مهمة الفريق في لقاء العودة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وستقام مباراة اﻹياب، يوم 24 أكتوبر الجاري، في اللقاء الذي سيقام علي ملعب الشهداء، في العاصمة الكونغولية كينشاسا، ويحتاج خلالها المصري للفوز بأي نتيجة، أو تحقيق تعادل إيجابي، أو التعادل سلبيا، واللجوء لركلات الترجيح.

وفي المباراة اﻷخري، التي أقيمت ضمن الدور ذاته، حقق فريق الرجاء البيضاوي المغربي، فوزا ثمينا خارج ملعبه، علي مضيفه إنييمبا النيجيري، بهدف نظيف.

سجل هدف اللقاء الوحيد، عبدالإله الحافيظي، في الدقيقة 48 من عمر المباراة، وسيقام لقاء العودة يوم 24 من الشهر الجاري، علي ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.
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