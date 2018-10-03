البنك الدولي: تعرض الشرق الأوسط للمخاطر التجارية التركية ضئيل نسبيا

- إيران ومصر والمغرب والجزائر.. البلدان الأربعة ذات النصيب الأكبر من الصادرات



- العراق أكبر المستوردين والمقترضين من السوق التركي بالمنطقة



سمر السيد:



قال تقرير حديث للبنك الدولي إن تعرض منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمخاطر التجارية في تركيا ضئيل نسبيا، لكنه أكد أن هناك بعض الاستثناءات المهمة لذلك، واصفا أن علاقات تركيا الاقتصادية والتجارية مع بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمحدودة.



أوضح في تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر اليوم بعنوان "اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أنه بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد استحوذ السوق التركي عام 2016 على نحو 1.1% من إجمالي صادراتها في حين أن حجم الواردات فهو أكثر قليلا، موضحًا أن 3.5% في المتوسط من واردات المنطقة تأتي من تركيا.



وقال البنك الدولي أن إيران ومصر والمغرب والجزائر هي البلدان الأربعة بالمنطقة التي لديها أكبر نصيب من الصادرات إلى تركيا، بينما يعتبر العراق صاحب النصيب الأكبر من الورادات التركية في عام 2016 بنسبة 10.8% يليه اليمن بنسبة 9.8% ثم تونس بنسبة 4.2% وإيران بنسبة 4.2%.



وقال البنك أن العلاقات المصرفية بين بلدان المنطقة وتركيا لا تكاد تذكر، باستثناء العراق الذي يعتبر هو أكثر بلدان المنطقة اقتراضا، وقد بلغ إجمالي مطالبات البنوك التركية العاجلة في الربع الأول من عام 2018 على العراق 269 مليون دولار، أي حوالي 11% من جميع المطالبات المصرفية الأجنبية الفورية على بغداد.



واعتبر البنك الدولي أن الاقتصاد التركي عرضة للتقلبات المالية العالمية وارتفاع الدولار الأمريكي بسبب الديون الضخمة المُقومة بالدولار، مشيرا إلى أن التوترات السياسية مع الولايات المتحدة وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية زادت من الأوضاع سوءا، وأوضح أنه في الفترة بين يناير وأغسطس الماضيين، انخفضت سوق الأسهم التركية نحو 25%، وتراجعت الليرة حوالي 40%.